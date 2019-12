Tenez le téléphone, 3DS obtient un nouveau jeu le lendemain de Noël et d'autres sont en route

Tout n'est pas perdu pour la fidèle Nintendo 3DS, car un tout nouveau jeu exclusif devrait être lancé sur le système ce lendemain de Noël.

Silver Falls – 3 étoiles vers le bas est une horreur de survie qui a été inspirée par le style des titres classiques des années 90 et du début des années 2000. Les munitions et les objets de récupération sont limités et chaque combat avec des ennemis peut avoir des résultats fatals, promettant, espérons-le, une aventure tendue qui vous fera explorer tous les coins des Silver Falls. Le jeu a été annoncé pour la première fois en 2018, mais sa fenêtre de sortie a été considérablement repoussée.

Voici une description officielle de l'histoire:

Des lumières étranges sont apparues dans le ciel nocturne au-dessus de Silver Falls. Lorsque trois objets mystérieux tombent du ciel, cette ville isolée et endormie se fige en un instant. D'étranges radiations ont rendu la faune locale assoiffée de sang.

Seulement 3 personnes à Silver Falls ne semblent pas être affectées. Holt, un compositeur pleurant la mort de son grand-père avec un voyage de pêche, Analise, organisatrice du Moose Steak Festival annuel, et Moss, le shérif local enquêtant sur les rapports d'étranges lumières dans le ciel, doivent travailler ensemble pour comprendre exactement ce qui est qui va mal dans leur ville.

Pourquoi sont-ils attaqués par la faune? Pourquoi le temps semble-t-il s'être arrêté? En utilisant leurs esprits et leurs ressources récupérés autour de Silver Falls, ces trois survivants doivent découvrir le mystère derrière les trois objets et ramener leur ville à la normale.

Le jeu devrait être lancé exclusivement pour la nouvelle Nintendo 3DS le 26 décembre en Amérique du Nord et arrivera un peu plus tard en Europe et en Asie le 9 janvier. Le directeur du studio de développement nous dit que Silver Falls – 3 Down Stars "sera suivi de deux autres jeux Nintendo 3DS exclusifs dans les prochains mois" qui seront disponibles pour tous les systèmes 3DS.

Envie de dépoussiérer votre 3DS pour un nouveau jeu d'horreur ce Noël? Partagez votre opinion avec nous dans les commentaires ci-dessous.

.