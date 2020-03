Terminez Fallout New Vegas en mode difficile sans manger, boire ou dormir

Le joueur a dû atteindre la fin de la partie en moins de deux heures pour éviter de mourir par manque de liquides.

Beaucoup se souviendront du mode difficile de Fallout: New Vegas. Une difficulté que l’on pourrait plutôt appeler “mode survie”, carnous oblige à manger, boire et dormir pour ne pas mourir, dans un monde où les choses, ou sont irradiées, ou ont des griffes et vous attaquent. Eh bien, il y a quelqu’un qui a terminé Fallout New Vegassans répondre à aucun de leurs besoins vitaux.

Un défi avait été soulevé sur la chaîne YouTube de Mitten Squad:Est-il possible de terminer Fallout New Vegas en mode difficile sans manger, boire ou dormir?Eh bien, la réponse est un oui retentissant, comme ils l’ont montré peu de temps après. Dans la vidéo, ils expliquent comment fonctionne l’usure dans ce mode. Le sommeil augmente d’un point toutes les 50 secondes, la faim augmente toutes les 25 secondes et la soif toutes les 10 secondes.Si l’une de ces statistiques atteint mille points, vous mourrez. C’est aussi simple que ça.

Prenant ces chiffres comme base, l’auteur de l’exploit savait queil faudra environ deux heures pour terminer le jeu. C’est beaucoup plus long que certains speedruns du jeu sans triche, bien qu’aucun d’entre eux n’ait été fait en mode difficile. Pas en vain,l’usure de ces statistiques est préjudiciablepour le joueur, ce qui ralentit considérablement la tâche de terminer l’aventure.

Dans l’ensemble, Mitten Squadréussi à terminer l’aventure à temps, puis a choisi d’attendre qu’il ait 999 points de soif pour voir ce qui se passerait s’il atteignait sa limite au milieu de la narration à la fin, quelque chose quiJ’ai fini par casser le jeu. Mais cela pourrait arriver, c’est ce qui compte. Un défi très atypique, bien que rien de comparable aux joueurs qui s’affrontent pour se coucher avec tous leurs personnages dans les plus brefs délais.

