Terraria atteint un énorme jalon de vente et célèbre avec une vente

Terraria, le jeu de construction 2D sorti en 2011, vient de franchir une étape importante dans les ventes. Selon le site Web du jeu, Terraria a maintenant vendu 30 millions d’exemplaires sur PC, consoles et mobiles, la majorité de ces ventes se faisant sur PC.

Le jeu a vendu 14 millions d’unités sur PC, 7,6 sur consoles et 8,7 sur mobile. Le nombre de consoles est inférieur malgré le fait que le jeu a été mis à disposition sur huit systèmes différents depuis son lancement: PS3, Xbox 360, Vita, PS4, Xbox One, 3DS, Wii U et Switch. Terraria a atteint 20 millions de ventes en février 2017 et a manifestement continué à bien se vendre depuis lors.

Le jeu, qui recevra bientôt une mise à jour substantielle de Journey’s End, est actuellement en promotion sur Steam pour célébrer son énorme jalon de vente. Jusqu’au 3 avril, le jeu et sa bande sonore sont réduits de 50%, vous pouvez donc voir ce qui a attiré 30 millions de clients précédents.

Terraria a reçu un 8/10 dans la critique originale de GameSpot de la version PC, et n’a cessé de se développer depuis lors. Un spin-off, Terraria: Otherworld, a été annulé en 2017 parce que ses développeurs étaient bien en retard.

