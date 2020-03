Terrible Witcher Cosplay, scènes de combat incroyables Witcher

Va juste pour montrer, parfois ce n’est pas la tenue qui fait le cosplay. C’est la … chorégraphie et scènes de combat?

La même équipe derrière cette vidéo Mandalorian d’il y a quelques semaines a décidé de se réunir à nouveau et de faire la même chose, mais pour The Witcher. Les costumes terribles sont le point: ces gars sont là pour se déplacer rapidement et s’entretuer, pas fière allure dans un tournage en studio.

Toutes les personnes impliquées sont des cascadeurs professionnels d’Hollywood. Geralt est joué par Ben Aycrigg, alors qu’il combat un autre Witcher (Adam Lytle), et les gars qui se font botter le cul sont Alex Hashioka, Billy Matt Thompson, Billy Bussey et Kevin Kem. La vidéo elle-même a été réalisée par Legend of Micah.

Entre eux, ces gars ont fait des cascades dans des trucs comme The Avengers, Walking Dead et Baby Driver.

Je n’ai jamais vu d’épées en bois recouvertes de papier d’aluminium aussi dangereuses.

