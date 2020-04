Terror arrivera sur Nintendo Switch avec Maid of Sker

Les jeux d’horreur sont l’un des genres de jeux vidéo rares sur Nintendo Switch. Bien que beaucoup d’entre nous aient vraiment peur de jouer à ce genre, les autres joueurs les apprécient vraiment. Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer un nouveau jeu de ce genre qui arrivera sur Nintendo Switch de Wales Interactive. Êtes-vous prêt à avoir peur avec Maid of Sker?

Plongez dans le macabre Hotel Sker

Maid of Sker est une horreur de survie qui transportera le joueur dans la culture galloise de 1898. Le protagoniste est à l’intérieur de l’hôtel Sker, une pièce qui sera pleine de dangers dont il devra sortir. Il existe différentes façons de sortir de l’hôtel, bien que le protagoniste n’utilisera pas d’armes, il devra donc utiliser sa survie et sa furtivité. Maid of Sker est née de la collaboration de Wales Interactive et du scénariste de Don´t Knock Twice et SOMA, inspirée de l’histoire populaire galloise d’Elisabeth Williams, dont le père l’a enfermée dans sa chambre, jusqu’à sa mort d’amour. Maid of Sker nous racontera l’histoire d’un empire familial entouré d’un mystère surnaturel sur le terrain de l’hôtel.

Maid of Sker est un titre multiplateforme. Alors que sur PS4, XBox One et Steam arriveront en juin, la version Nintendo Switch est retardée pendant un certain temps jusqu’au mois de octobre. Nous aimons cette proposition Wales Interactive. Et vous, êtes-vous prêt à avoir peur?

