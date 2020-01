Tetris 99 11th Maximus Cup annoncé

La 11e Maximus Cup sera bientôt organisée dans Tetris 99, a annoncé Nintendo.

Les joueurs seront chargés de concourir en ligne et d’accumuler autant de points d’événement que possible. Les 999 meilleurs joueurs avec le plus de points recevront 999 Gold Points à utiliser sur My Nintendo. Nintendo indique que les points d’événement sont attribués en fonction du rang atteint dans chaque bataille dans laquelle vous participez pendant l’événement.

Tetris 99 accueillera sa 11e Maximus Cup entre le 30 janvier à 23 h 00 PT et le 3 février à 22 h 59 PT.

