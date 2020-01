Tetris 99 La 11e Maximus Cup débute le 30 janvier

Nintendo a annoncé la prochaine compétition de la Maximus Cup pour Tetris 99.

La 11e Coupe Maximus a pour thème le Nouvel An lunaire et se tiendra du 30 janvier au 3 février. Les 999 meilleurs joueurs seront récompensés par 999 My Nintendo Gold Points.

Découvrez tous les détails ci-dessous:

La Tetris® 99 MAXIMUS CUP revient avec un défi d’empilement de points du Nouvel An lunaire spécial, récompensant les 999 meilleurs joueurs qualifiés avec 999 My Nintendo Gold Points.

Si vous êtes nouveau dans le jeu Tetris 99 sur la console Nintendo Switch et que vous souhaitez goûter à une compétition amusante avec de vraies récompenses en ligne, c’est le moment idéal pour vous lancer. Ou, si vous avez déjà pratiqué dans des matchs à couper le souffle, tournant parfaitement les Tetriminos avec panache, ce pourrait être votre moment pour vraiment briller.

Le 30 janvier, l’événement en ligne Tetris 99 11th MAXIMUS CUP commence pour tous les joueurs abonnés à Nintendo Switch Online. L’événement se déroule à partir de 23 h PT le 30 janvier et se termine à 22 h 59 PT le 3 février. Pour participer, les membres de Nintendo Switch Online n’ont qu’à jouer au mode en ligne Tetris 99 pendant la durée du concours. Les points seront attribués en fonction des placements lors de chaque match, et à la fin de l’événement, les 999 meilleurs joueurs avec les points d’événement les plus accumulés gagneront chacun 999 Gold Points qui peuvent être utilisés pour aider à acheter des jeux dans le Nintendo eShop.

Besoin d’inspiration pour dépenser les Gold Points que vous pourriez gagner? Entre les jeux de réflexion et les jeux d’action ultra-rapides, le Nintendo eShop sur Nintendo Switch offre plus de choix que de joueurs dans un match passionnant de Tetris 99.

Tetris 99 propose des modes compétitifs en ligne exclusifs aux membres Nintendo Switch Online. Les joueurs qui ont la version numérique gratuite du jeu peuvent acheter le DLC Big Block en option, qui ajoute plusieurs modes hors ligne.

Une version physique de Tetris 99 est également disponible. Pour un prix de détail suggéré de 29,99 $, la version physique comprend le jeu, tous les DLC et un abonnement individuel en ligne Nintendo Switch de 12 mois.

