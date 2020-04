Tetris 99 s’associera à Ring Fit Adventure dans un nouveau Grand Prix

Il a beaucoup plu depuis ce moment où ils ont annoncé l’une des “Battle Royale” les plus particulières qui existe, loin d’être ennuyeuse, c’est toujours un classique réinventé qui continue de nous offrir des heures et des heures de divertissement. Comme vous le savez, il n’ya pas eu de rares occasions où nous avons pu profiter d’événements spéciaux, où ou ils ont donné 999 points d’or à certains chanceux ou ils ont choisi de donner un thème spécial à tous ceux qui ont accumulé une centaine de points avant de dépasser la limite de jours. Comme vous pouvez déjà le deviner d’après le titre et l’en-tête du texte, cette fois Ring Fit Adventure a été placé au centre du projecteur Tetris 99.

Ring Fit Adventure nous demande d’utiliser le cerveau dans Tetris 99

[トピックス]無 料 で 遊 ん で 特別 コ ラ ボ テ ー マ を ゲ ッ ト! 「テ ト 1 カ ッ プ リ ン グ フ ィ ド ベ チ H H LC LC pic pic ft pic pic pic pic ft ft ft ft ft ft – 任天堂 株式会社 (@Nintendo) 21 avril 2020

Dans le tweet que nous avons joint ci-dessus vous pouvez écouter les trois pièces musicales qu’ils ont sélectionnées pour l’occasion et observez à quoi ressemblera le nouveau thème. Pour obtenir ce prix, vous devez avoir un abonnement Nintendo Switch Online actif, attendez jusqu’à 24 avril et gagnez 100 points ou plus avant qu’il ne démarre le 28 avril. Aimez-vous ce type de récompenses ou préférez-vous la possibilité d’augmenter votre équilibre hybride? L’éditeur de cette histoire pense qu’ils devraient toujours essayer de faire les deux en même temps. Parce que? Parce que collecter des points en cosaque pendant plusieurs jours, pour qu’au final la chance vous laisse de côté, c’est un peu frustrant. Quoi qu’il en soit, il semble qu’il y ait encore Tetris pendant un certain temps et que, sans aucun doute, ce sont de bonnes nouvelles.

