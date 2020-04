Tfue accuse le champion du monde Bugha de faire équipe à Scrims

Des allégations de tricherie se poursuivent dans Fortnite en compétition impliquant la star de Twitch Tfue et le champion de la Coupe du monde Bugha.

Depuis l’annonce du FNCS Invitational, les joueurs ont commencé à travailler sur leurs points de chute et leurs chemins de butin. La superstar de Twitch et ancien champion de Fortnite Turner «Tfue» Tenney est l’un de ces nombreux joueurs qui cherchent à établir une stratégie dans les solos. Avec un trafic intense à The Grotto, Tfue a été en train de trouver des sites d’atterrissage potentiels pour le prochain tournoi à 2 millions de dollars. Malheureusement, de nouvelles allégations de tricherie ont fait surface dans Fortnite lors d’une séance de mêlée professionnelle dimanche impliquant Tfue et le champion de la Coupe du monde de Fortnite, Kyle “Bugha” Giersdorf.

Base de sbires lourds

Les accusations de triche ont toutes commencé lorsque Tfue a décidé d’atterrir à la base des sbires située sur la montagne entre Craggy Cliffs et Steamy Stacks. Le streameur Twitch et joueur professionnel populaire y avait déjà atterri avec le partenaire duo Scoped avant de passer à The Grotto pour la Fortnite Champion Series. Tfue connaît ce domaine, et il serait logique pour lui de déposer ici en compétitions solo. Cependant, il semble que Tfue et Bugha aient eu la même idée d’un point d’atterrissage, tout comme un troisième joueur professionnel nommé Avery, qui atterrit généralement à Craggy Cliffs.

Qu’est-ce qui s’est passé?

Voici le POV de Tfue d’Avery lui tirant dessus par une fenêtre, tandis que Tfue combattait Bugha. pic.twitter.com/0OWdtiND4O – Tfue’s Burner (@TfuesBurner) 27 avril 2020

Au mieux, les détails sont de mauvaise qualité et les preuves sont circonstancielles, ce à quoi nous nous sommes habitués dans Fortnite concurrentiel. Un compte Twitter nommé @TfuesBurner a capturé un clip de Tfue lors d’une prétendue situation de collaboration. Tout d’abord, les trois joueurs se sont rapprochés de la base des Henchmen pour commencer le match. À ce stade, Tfue s’est engagé dans un combat de boxe avec Bugha. Alors que Tfue cherchait un angle, Avery infligea des dégâts à Tfue par une fenêtre de l’extérieur de la maison principale. La situation sommaire a forcé Tfue à battre en retraite, à ce moment-là Avery a terminé une simple élimination car Tfue n’avait ni ressources ni bouclier. L’ancien membre du FaZe Clan a immédiatement affirmé que les deux joueurs qui avaient atterri avec lui venaient de faire équipe contre lui. Après un examen plus approfondi et des commentaires, Tfue a estimé que c’était effectivement le cas.

La revue VOD

Bugha et Avery pourraient-ils faire équipe sur Tfue? pic.twitter.com/hACgtCedbs – Tfue’s Burner (@TfuesBurner) 27 avril 2020

Au cours de l’examen des images qui a suivi, Tfue a identifié Bugha et Avery comme les deux joueurs qui l’ont pris en sandwich à la base des sbires. Tfue a dit à haute voix à son partenaire duo Scoped qu’Avery et Bugha étaient les deux joueurs. Portée, mais a confirmé qu’ils se sont probablement associés contre lui. “Je me battais contre Bugha, c’était lui qui se cachait, et Avery m’a tué”, a déclaré Tfue lors de la revue VOD. Scoped a alors répondu sans hésitation en disant: «Ils faisaient équipe à 100%.» Il a ensuite réitéré que Bugha n’était pas diffusé à ce moment-là, et l’ancien champion de la Coupe du monde Fortnite et Avery concourent souvent ensemble dans des coupes duo quotidiennes.

Manque de preuves tangibles

La situation entre Tfue, Avery et Bugha semble suspecte, mais il n’y a aucune preuve réelle. L’ancien vainqueur de Secret Skirmish, Timothy «Bizzle» Miller et Ajerss, vainqueur de Winter Royale 2019, pensaient que les soupçons de Tfue étaient probablement exacts – mais ce ne sont que des rumeurs et des hypothèses. Nous ne verrons probablement pas non plus de punition à aucun niveau; considérant que ces canevas professionnels sont des lobbies personnalisés que les joueurs professionnels organisent dans une variété de serveurs Discord. Bugha étant le champion de la Coupe du monde de Fortnite, lui donne certainement un niveau d’immunité lorsqu’une telle situation se présente. Nous pouvons théoriser toute la journée sur ce qui s’est passé. Mais aucun pistolet fumant n’indique que Bugha et Avery communiquent, et donc rien ne viendra probablement de cela pour une punition.

Il convient également de noter que Tfue accuse les joueurs de sniping, de regroupement et de collusion de flux assez souvent étant donné qu’il est le streamer Fortnite le plus populaire sur Twitch. Il a récemment accusé Ryan «Chap» Chaplo et son partenaire duo Av de faire équipe pendant la compétition FNCS. Comme indiqué précédemment, ce n’est pas une tâche facile de prouver que Bugha faisait effectivement équipe contre Tfue. Même si des preuves existaient, bonne chance pour convaincre les joueurs professionnels qui dirigent ce serveur Discord spécifique de virer Bugha ou de le discipliner d’une manière ou d’une autre. Ni Bugha ni Avery n’ont fait de commentaire sur les accusations de Tfue. Et tout cela renforce la raison pour laquelle Tfue ne participe pas souvent à des canevas professionnels.

Restez à l’écoute d’ESTNN pour une couverture Fortnite plus compétitive à l’approche du FNCS Invitational.