Tfue et Scoped vs Chap and Av est une rivalité dont Fortnite a besoin

Une situation entre deux duos se développe dans The Grotto, et elle a généré un divertissement sans fin au cours des dernières semaines de la série Fortnite Champion.

Le dernier événement de la série Champion de Fortnite bat son plein et les meilleurs joueurs du monde s’affrontent pour une place dans les manches FNCS le week-end prochain. Beaucoup des meilleurs duos professionnels ont perfectionné leurs chemins de butin, leur travail d’équipe et leurs stratégies alors qu’ils cherchent à gagner une portion de 5 millions de dollars US. Avec autant de sports d’atterrissage différents disponibles, de nombreux joueurs s’installent sur les emplacements Ghost et Shadow en raison de leur abondance de butin. Cependant, il y a un point de chute que beaucoup considèrent comme le meilleur, compte tenu de ce que les joueurs y gagnent.

La grotte

Pour les non informés, Fortnite Chapter 2, Season 2 a apporté cinq nouveaux emplacements à la carte Battle Royale en évolution. Le gréement, la grotte, l’agence, le requin et le yacht sont les nouveaux emplacements, et chacun a sa particularité. Bien que le sujet soit sujet à débat, la plupart reconnaissent que The Shark et The Grotto sont les deux endroits avec le meilleur butin. En entrant dans la grotte, Brutus parcourt la région avec un minigun mythique qui est sans recours. Lutter contre cette arme est une mission suicide, et l’ensemble des joueurs de Fortnite le déconseilleraient.

De plus, The Grotto possède plusieurs tireurs d’élite lourds et un coffre-fort plein de goodies. Les duos atterrissent à La Grotte et se battent pour décider du vainqueur de la quantité insensée de butin qu’il contient. La région de NA Est a produit l’une des meilleures rivalités à cet égard avec Tfue et Scoped contre LiquidChap et MRKN Av.

Décider d’un point d’atterrissage

MOI ET @Scopedlol POSSÉDER LE GROTTO ON NAE

– Tfue (@TTfue) 28 mars 2020

Pendant une semaine du FNCS, Tfue et Scoped étaient perdus après avoir établi un point d’atterrissage initial. Ils avaient atterri sur la base de Henchman située sur la colline entre Craggy Cliffs et Steamy Stacks. Le duo de près de trois mois de Tfue et Scoped a atterri à The Grotto et a décidé que le butin valait la peine. Un minigun mythique, des fusils d’assaut lourds, des tireurs d’élite lourds et plusieurs autres options à choisir les ont persuadés d’atterrir ici. Un aspect malheureux de l’atterrissage à The Grotto est la quantité de combat contre le spawn que les joueurs doivent endurer. L’un des duos que Tfue et Scoped finiront par rencontrer est le duo dominant KBM (clavier et souris) et contrôleur de Liquid Chap et MRKN Av.

ATTERRISSAGE GROTTO POUR TOUS LES ÉVÉNEMENTS FUTURS 😤💯

– Chap (@LiquidChap) 24 février 2020

Chap et Av avaient établi The Grotto comme lieu d’atterrissage avant le début de la Fortnite Champion Series. La puissance de cet endroit est évidente pour tous les joueurs, comme Chap et Av l’ont montré pendant quatre semaines de jeu. Ces deux-là ont combattu de nombreux joueurs tout en cherchant constamment à se positionner au point d’intérêt. Après de nombreux efforts fructueux, Chap et Av finiront par déclencher une querelle passionnée contre la superstar de Twitch Tfue et son duo partenaire Scoped.

Une rivalité née

Tfue et Chap sont deux des joueurs les plus francs de la communauté compétitive de Fortnite. Les deux joueurs ont leurs reproches avec Fortnite et ses développeurs mais sont également des concurrents jusque dans leur cœur. Leurs histoires incluent le succès sur plusieurs saisons différentes, et les deux ont trouvé des joueurs de contrôleurs insensés avec qui s’associer dans un avenir prévisible. Entrez Scoped et MRKN Av, qui ont tous deux prouvé leurs capacités à maintes reprises dans Fortnite compétitif.

Alors que les deux duos se chargent dans le Battle Bus, nous ne savons jamais vraiment à quoi nous attendre. La querelle entre Tfue et Chap nous a appris à quel point Fortnite peut être volatile. La bataille se résume souvent à qui peut exécuter en ce moment, et parfois le duo qui attrape le Minigun mythique hors du point de réapparition vient en tête. Cependant, il est presque impossible de prédire qui gagnera une rencontre donnée.

Ils se battent à The Grotto depuis la semaine deux, et ça a été un plaisir de regarder à chaque fois. Que vous soyez un fan de Tfue and Scoped ou un fan de Chap and Av, cette rivalité apporte une perspective unique aux téléspectateurs. Nous pouvons voir dans l’esprit des quatre joueurs lorsqu’ils cherchent des angles l’un sur l’autre, tentent d’éliminer Brutus et recherchent des armes et des matériaux cruciaux pour se vaincre.

La meilleure partie de cette querelle est le fait qu’aucune équipe n’est prête à reculer et à choisir un nouvel emplacement. La quatrième semaine de qualification a vu les deux duos et quelques autres plaignants se battre d’avant en arrière, échanger des éliminations et faire un show. Les conversations trash ne manquent pas à chaque extrémité, et nous avons appris ce que ces deux duos ressentent l’un envers l’autre. Il est difficile de dire si le dédain est authentique, mais Scoped et Tfue ont clairement indiqué qu’ils pensaient que The Grotto leur appartenait.

Finale de la semaine 4 du FNCS

Si j’étais toi, je serais gêné

– Scoped (@Scopedlol) 13 avril 2020

Une colère extrême a éclaté du côté de Tfue et Scoped lors de la dernière semaine de qualification. Malgré leur classement dans le top 20, ces deux-là n’ont pu s’empêcher de pépier à Chap et Av pour “camper dans les coins” et ont même émis des accusations de sniping. À un moment donné, Tfue a failli faire tuer Chap à ses droits avec un minigun à l’extérieur de la grotte avant de finalement tomber sur Chap et Av. Cela a laissé Scoped seul, qui est finalement décédé plus tard dans le match. La situation au cours de la quatrième semaine a été plus houleuse que jamais et devrait doubler la semaine prochaine. En six matchs, ces deux duos se sont affrontés dans presque tous. La deuxième étape ayant lieu le week-end prochain, chaque match aura de l’importance car seuls les 12 meilleurs duos de chaque manche se retrouveront en finale.

Manches et grandes finales à venir

désolé pour le sniping de flux encore aujourd’hui! mal essayer de le garder au minimum en finale <3 vous aime

– Chap (@LiquidChap) 13 avril 2020

Avec Chap et Av prétendument en tête par rapport aux éliminations sur Tfue et Scoped, il sera intéressant de voir où les deux duos vont partir d’ici. Ils ont passé les trois dernières semaines à pleurer et à essayer de jouer à des jeux d’esprit. Chap a même surnommé la base de fans de Tfue “Tenney Tots” en fonction de la quantité de haine qu’ils lui ont adressée ces dernières semaines. Cela nous laisse nous demander si l’un ou l’autre duo s’écartera de leur plan avec une énorme pile d’argent en jeu. Les vainqueurs de la finale de la NA East Grand remporteront 44 000 $ US, ce qui est bien plus que ce que ces quatre joueurs ont gagné le mois dernier lors des qualifications.

Si cela se résume à cela, Chap et Tfue continueront-ils à y aller et à donner aux téléspectateurs ce qu’ils veulent? J’espère que la réponse à cette question est oui. En attendant l’annonce des duos dans chaque manche, nous ne pouvons qu’espérer que Tfue et Scoped sont dans une autre chaleur que Chap et Av. Nous verrons ensuite une épreuve de force pour la grande finale qui restera sûrement dans l’histoire de Fortnite comme l’une des meilleures et des plus divertissantes. Les deux duos devraient se qualifier pour les Grand Finals, ce qui devrait arriver s’ils peuvent défendre leurs gazons respectifs.

Cependant, la querelle se joue; il est l’un des meilleurs du genre et mérite de faire attention à savoir si Tfue et Chap sont sincères à ce sujet ou non. Attendez-vous à des feux d’artifice entre ces deux duos et tous ceux qui décident de s’impliquer dans cette guerre. Connectez-vous le week-end prochain pour voir qui triomphe de The Grotto dans la deuxième étape et les Grand Finals de la Fortnite Champion Series.