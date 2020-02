The Bad Seed annonce sa date de sortie dans une bande-annonce

Au cours des dernières années, nous avons vécu Boom des jeux vidéo indépendants. Beaucoup d’entre eux avec un beau pixel art qui, avec leurs animations spectaculaires, n’ont rien à envier à la section technique des triplets les plus réussis A. Parallèlement à cette section graphique, les genres qui se sont le plus démarqués dans la scène indie ont été deux: ceux dérivés de voyou (rogue-like et rogue-lite), dans lequel chaque jeu est unique, dans des mondes générés de manière procédurale, et lorsque nous atteindrons la fin de celui-ci, en mourant ou en atteignant notre objectif, nous devrons recommencer, Nous pouvons mettre en évidence à titre d’exemples La reliure d’Isaac ou Entrez dans le donjon. L’autre genre dont nous parlons est le metroidvania, des titres dans lesquels nous avons un vaste monde à explorer librement, mais pour accéder à des zones avancées, nous aurons besoin d’un objet ou d’une compétence spéciale, Chevalier creux et Blasphématoire Ce sont des exemples clairs de ce type de gameplay. Maintenant, si nous assemblons cette masse de graphismes en deux dimensions avec des animations très raffinées et variées, avec ces genres, nous obtenons un autre des grands jeux indépendants de ces dernières années, Cellules mortes, qui est à nouveau d’actualité cette semaine.

Motion twin, étudier derrière Cellules mortes, a sorti le titre en Août de l’année 2018. Le jeu a été un succès à tous points de vue, la presse et les joueurs ont été ravis, et cela s’est traduit par des chiffres de ventes spectaculaires, dépassant le 2 millions d’unités vendues en quelques mois. Le studio l’a célébré en lançant l’une des nombreuses mises à jour de contenu gratuites que le jeu a reçues: Rise of the Giant.

Maintenant Cellules mortes c’est encore une nouvelle, puisqu’il a été révélé que sa prochaine expansion, The Bad Seed, sortira ensuite 11 février. Il comprend une toute nouvelle zone à explorer, Le marais, avec son boss final correspondant, ainsi que de nouveaux ennemis et armes communs qui apporteront plus de variété au titre. Il convient de noter que cette fois devra passer par la boîte, et est-ce que ce sera le premier DLC de paiement que vous avez Cellules mortes. Bien sûr, son prix pourrait être considéré comme presque symbolique, si l’on tient compte de la grande quantité de contenu gratuit que nous avons déjà reçu, 4,99 €. Aussi, dans la description de votre page de Steam, l’équipe de développement a voulu préciser qu’il n’est pas gratuit pour deux raisons, pour compenser le travail déjà investi dans le jeuainsi que de pouvoir continuer à se développer.

Dead Cells: The Bad Seed arrive le 11 février chargé de nouveaux contenus

Connexes