The Best Animal Crossing: New Horizons Custom Designs On The Internet – Zelda, Pokémon and More – Guide

La possibilité de créer et de partager vos propres conceptions personnalisées dans Animal Crossing: New Horizons (ou importez des dessins de Animal Crossing: New Leaf via le a donné à la communauté Animal Crossing une autre chance de montrer sa créativité.

Une recherche rapide en ligne révèle de superbes exemples de modèles personnalisés que vous pouvez porter, utiliser pour garnir vos meubles ou simplement placer sur le mur ou le sol autour de votre village. En utilisant l’application NookLink incluse dans l’application pour smartphone Nintendo Switch Online, vous pouvez également vous orner vous-même et votre île avec ces jolis designs.

Ci-dessous, nous avons rassemblé quelques-uns des exemples étonnants que nous avons vus en ligne. Nous y ajouterons au fur et à mesure quelque chose de surfaces particulièrement étonnantes. Prendre plaisir!

Le meilleur Animal Crossing: New Horizons designs personnalisés que nous avons vus

LA légende de Zelda

Publié mes créations Zelda en ligne #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/25jIYigwi5— «Bouteille d’eau en acier inoxydable Crossing Animal» (@GBASPGamer) 31 mars 2020

Voici ma conception de chapeau Zelda!

#AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/UFnJif8N6c

– Siris Dracken 🍑🍎 (@SirisDracken) 31 mars 2020

#ALTTP #Zelda dress design! #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/r24dyQjwPe— sup pumpkin (@superppumpkin) 31 mars 2020

Tous les designs Zelda que j’ai réalisés jusqu’à présent! #legendofzelda #breathofthewild #linksawakening #AnimalCrossing #ACNH pic.twitter.com/u8HXwvCcCV— Emi 🍃 zine & ACNH (@oldkasuto) 25 mars 2020

J’ai maintenant Able Sisters, donc je suis enfin en mesure de partager mes créations personnalisées avec vous tous!

Voici les codes de la tunique BotW Sequel et de l’étui pour téléphone Sheikah Slate! #AnimalCrossing #ACNH #AnimalCrossingDesign pic.twitter.com/0QvEncZtZy

– 🎭 Bradley 👑 (@BradleyJhnsn) 30 mars 2020

Pokémon

歴 代 サ ト シ コ ス の マ イ デ ザ コ ー ド 一 覧

キ ャ ッ プ と ト ッ プ ス 以外 は テ キ ト ー に そ れ っ ぽ い 色 の や つ を 選 ん で く だ さ い # あ つ ま れ ど う ぶ つ の 森 # マ イ デ ザ イ ン # ポ ケ モ ン # サ ト シ #NintendoSwitch https://t.co/UGh69FJKd9 pic.twitter.com/YjnVnWyfvS- 鮭 ぽ ん 酢(@salmon_eaterrr) 25 mars 2020

Ball Guy a été ajouté à mes créations personnalisées Google Drive of Pokemon Sword and Shield pour Animal Crossing New Horizons! #pokemon #pokemonswordandshield #animalcrossing

Veuillez lire le document “LISEZ-MOI EN PREMIER” pour plus d’informations sur l’utilisation des codes!

⚔️https: //t.co/rpdHmKa5Ri pic.twitter.com/DnxUn00LXO

– 👑Jules👑 💛🦌 @ Pokemon⚔️🛡️ / 3H 🖤💙💛 (@PigeonSenpai) 27 mars 2020

Partie 2 conceptions personnalisées #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/E7MShuZIwS— Virum (@Virum_SD) 31 mars 2020

Traversée d’animaux

Mon premier design personnalisé pour un usage public #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/MYMIPCNdqL— Nate Gullion (@NateGullion) 30 mars 2020

Gaming

@jkooza # ど う ぶ つ の 森 #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/dLkTUridZz— Rhodri (@sdrhod) 1 avril 2020

Codes Qr pour certaines de mes créations de New Leaf #acnh pic.twitter.com/qJdhl3ktW2— Lee Jackson (@Gung_Fu_Duck) 31 mars 2020

La conception du croisement des animaux du réservoir de bruit est maintenant téléchargeable! Venez me rejoindre mes collègues réservoirs de bruit! @Hideki_Naganuma @jetsetradiolive @JRabbitditch #jetsetradio #AnimalCrossingDesigns #AnimalCrossing #AnimalCrossingNewHorizons #ACNH #ACNHDesign pic.twitter.com/XL5J5VnwZw— EBroxas (EBrox72)

LE CAPODÉMON PEUT ÊTRE À VOUS!:

MO-L6TH-9G0Q-JH9N

Voici également le chapeau Dopefish:

MO-B1JP-9FY2-R6CG

Et l’étui de téléphone BigOuch:

MO-D0SX-M460-7H5S # AnimalCrossingNewHorizons #ACNH #DOOM #DOOMEternal #Dopefish #Cacodemon #NintendoSwitch #DosGaming pic.twitter.com/C2afrcF8mb

– Contre-argument propulsé par fusée (@Shorted_Fuse) 27 mars 2020

J’ai fait un design de gameboy pikachu pour le boîtier de téléphone personnalisé et je suis vraiment très heureux de la façon dont il est sorti! #animalcrossing pic.twitter.com/913qnKoYpd— 😷 Wash Ya Hands 😷 (@zedsmeds) 26 mars 2020

J’ai enfin eu ma boutique de vêtements pour que je puisse partager mes créations personnalisées! Partie 1 #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/onxj6sLdo7— Virum (@Virum_SD) 31 mars 2020

Culture pop

Le manteau georgie est maintenant disponible en tant que design personnalisé que vous pouvez télécharger !! prendre plaisir!!

#AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/NUb1GfUtbK— 💀MAISI3💀 Commissions ouvertes! (@MaisieDraws) 31 mars 2020

Divers

Enfin, les sœurs capables ont installé leur boutique sur mon île, voici donc les designs personnalisés que j’ai faits jusqu’à présent. # AnimalCrossing #ACNH pic.twitter.com/zMGiTofAYS— FreshSalad (@FreshFreshSalad) 31 mars 2020

J’ai fait mon premier design personnalisé pour une voie !! Je suis tellement excité pour la saison des cerisiers en fleurs 🌸 #ACNHDesign #ACNH #AnimalCrossing pic.twitter.com/14nBK3c8KQ— 🌸 josie @ acnh 🌸 (@jaybirdacnh) 27 mars 2020

Des designs personnalisés super cool pour des gens adorables

Et maintenant vous pouvez aussi, grâce à https://t.co/Gw6CdhNhvJ pic.twitter.com/sql0jIwjhx— Alex Olney (@Alex_Olney) 20 mars 2020

Pour quand vous le pouvez (éventuellement). #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/0a0sZ51kld— Alex Olney (@Alex_Olney) 21 mars 2020

Comment télécharger des designs personnalisés dans Animal Crossing: New Horizons?

Il existe deux façons simples d’importer des dessins personnalisés dans votre copie d’Animal Crossing: New Horizons:

Utiliser les codes OR et NookLink sur votre smartphone

Pour télécharger les designs avec un code QR ci-dessus, vous devez utiliser l’application Nintendo Switch Online sur un smartphone. Vous pouvez en savoir plus dans notre guide sur la façon d’importer des dessins d’Animal Crossing: New Leaf et Animal Crossing: Happy Home Designer, mais voici les bases:

Vous devrez avoir acheté la mise à niveau Pro Designs pour l’application Custom Designs sur votre NookPhone.

Vous devrez scanner quatre codes QR distincts pour les conceptions Pro.

Une fois le design enregistré dans NookLink, ouvrez votre NookPhone en jeu et ouvrez l’application «Custom Designs». Appuyez sur ‘+’ pour télécharger le design et c’est tout. Les dessins personnalisés que vous n’avez pas créés ne peuvent pas être modifiés.

Utilisation de codes dans le jeu

Si la conception a un code écrit plutôt qu’un code QR, vous devrez attendez d’avoir la boutique permanente Able Sisters sur votre île. Une fois qu’ils ont emménagé, utilisez le kiosque Design personnalisé à l’arrière de la boutique pour rechercher le design via le code design ou le code créateur.

Malheureusement, cela n’est disponible que pour les abonnés Nintendo Switch Online.

Comment obtenez-vous des photos dans le jeu?

En téléchargeant des images sur certains sites comme l’outil Animal Crossing Pattern, vous pouvez importer des photos et d’autres images dans le jeu. Ces sites génèrent des codes QR personnalisés que vous numérisez comme vous le feriez lors de l’importation de conceptions de jeux précédents à l’aide de NookLink.

C’est évidemment fantastique si vous voulez mettre votre visage (ou le joli visage d’Alex-de-Nintendo-Life) dans votre jeu. Un mot d’avertissement cependant. Bien qu’il puisse y avoir des milliers de photos incroyables à télécharger, vous pouvez également trouver l’étrange image Not-Safe-For-Work flottant autour. Mieux vaut faire attention lors de la lecture des sites Web, et vérifiez simplement ce que vous téléchargez sur votre téléphone avant de laisser les enfants le télécharger dans le jeu.

Mode! Nous espérons que vous apprécierez ces modèles autant que nous. Faites-nous savoir tout autre favori que vous avez trouvé – ou fait vous-même – dans les commentaires ci-dessous et peut-être nous le présenterons ci-dessus. Bip Bip!

