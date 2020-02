The Best Heroes for Patch 7.24

Voici quelques-uns des meilleurs héros du patch après les nerfs apportés par la 7.24b.

Même si nous ne savons pas encore ce qui se passera dans les prochains tournois DPC, nous avons déjà quelques observations du dernier patch Dota 2. 7.24 est sorti il ​​y a quelques jours et a apporté des changements très importants au jeu.

Il y a quelques jours à peine, Valve y a même sorti la première petite séquence (7.24b). Cependant, rien de majeur n’y a changé. Au lieu de cela, ce patch visait à nerfer certains des héros «prétendument maîtrisés».

Cela dit, jetons un coup d’œil à certains des héros les plus réussis de ce patch.

Timbersaw

Malgré le fait que ce héros a souffert d’un petit nerf, Timbersaw reste toujours l’un des héros les plus forts de ce patch. Souvent appelé le cauchemar de tous les héros de Force, Timber est capable de déchirer les files d’attente ennemies, surtout lorsqu’il a une longueur d’avance.

Ce héros n’était pas si populaire lors des qualifications de Los Angeles. Cependant, une fois le WePlay! Le tournoi Tug of War: Mad Moon est arrivé, les équipes se battaient pour lui à chaque match. En conséquence, il a terminé en héros avec un taux de victoire insensé de 75%.

Nous nous attendons à ce que Timber reste l’un des meilleurs choix de ce patch, en particulier dans les tournois DPC à venir. Cependant, il y a encore de nombreux compteurs avec lesquels il doit faire face, donc nous ne serons pas surpris si nous voyons certaines équipes avec une tactique contre son héros.

Snapfire

Nous pouvons dire en toute sécurité que Snapfire est devenu la plus grande douleur à gérer après la sortie de 7.24. Bien que le héros ait été publié lors de la mise à jour des Outlanders, ce n’est que récemment que les gens ont découvert à quel point il était puissant.

Grâce à son mécanisme d’évasion fiable et à des tonnes de dégâts, Snapfire est rapidement devenu l’un des héros de soutien les plus en vogue. C’est pourquoi il n’est pas surprenant qu’il figurait parmi les héros les plus choisis des qualifications de LA Major et du tournoi WePlay !.

Après quelques semaines de possession, tout le monde s’attendait à ce qu’IceFrog intervienne et refroidisse la situation. En conséquence, 7.24b a amené quelques nerfs à ce héros à la mode – la durée de l’étourdissement a été réduite et son ultime fait maintenant un peu moins de dégâts. Malgré cela, Snapfire reste le héros le plus sélectionné dans la fourchette MMR la plus élevée avec un taux de sélection de plus de 42%.

Voleur de vie

Lifestealer est l’un des héros qui entre et sort de la méta de temps en temps. Même s’il ne figure pas parmi les meilleurs choix les plus persistants, chaque fois que le patch le favorise, il peut obtenir certains des meilleurs taux de victoire de tous les portages.

Après la sortie de 7.24, Lifestealer est soudainement redevenu super populaire. Auparavant, le héros était un peu éloigné de la méta, bien qu’il y ait des équipes qui le dirigeaient comme support.

Le dernier patch a augmenté sa vitesse d’attaque et sa vitesse de déplacement, ce qui l’a rendu très fort très tôt. Combiné à un soutien offensif, le fait de se battre contre Naix était un cauchemar, quel que soit le héros hors piste avec lequel vous deviez jouer.

Cependant, il semble que Valve l’a un peu trop poli, à en juger par ce qui s’est passé en 7.24b. Lifestealer était l’un des héros les plus gravement nerfés car il a perdu 10 vitesses d’attaque et 3 dégâts de base. Même si cela ne semble pas autant, cela a certainement un effet sur son stade de laning.

S’il est vrai que le taux de sélection et de victoire du héros a commencé à décliner un peu, il reste toujours l’un des héros les plus populaires de Dota 2 en ce moment. Pas étonnant qu’il ait un taux de sélection d’environ 25% dans la fourchette MMR la plus élevée.

Conclusion

🔥 Il reste une semaine avant la mineure #StarLadder ImbaTV # Dota2, et aujourd’hui, nous sommes prêts à annoncer les semis en phase de groupes.

A: associés commerciaux, @forzegg, @TeamAsterCN, @boomesportsid

B: @theAllianceGG, @NoPingEsports, @GambitEsports, Fighting PandaS # KyivMinor pic.twitter.com/sDQIch1cZv

– StarLadder Dota 2 (@ StarLadderDota2) 26 février 2020

Nous avons hâte de voir la troisième série de tournois DPC qui commence dans quelques jours. Le premier va être le StarLadder ImbaTV Minor qui démarre le 5 mars. Il sera très intéressant de voir s’il y aura un changement majeur dans les choix de héros. Qui sait, certaines équipes pourraient avoir des joyaux cachés qui attendent d’être révélés.