The Big Indie interviews: TurtleBlaze discute de la création d’une extension primée

The Big Indie Pitch est un événement régulier organisé par les créateurs de Pocket Gamer et PC Games Insider. Il voit des développeurs indépendants s’engager dans une compétition de pitching de style speed-dating pour la gloire et ces packages promotionnels doux et doux.

L’événement donne aux indépendants cinq minutes pour présenter leurs jeux à un panel de presse, d’éditeurs et d’experts de l’industrie. Les juges choisissent ensuite trois gagnants et tout le monde reçoit de précieux commentaires.

La vue indépendante

Le Big Indie Pitch s’agrandit de plus en plus à mesure que nous le présentons à des événements partout dans le monde. Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble l’événement, qui assiste aux événements et aux jeux présentés, nous avons rencontré un certain nombre d’anciens concurrents de PC Indie Pitch pour donner leur avis.

Aujourd’hui, nous parlons à Bram Stege de TurtleBlaze, qui a soumis Kunai à The Big Indie Pitch (édition PC / console) à White Nights Amsterdam 2020 et est reparti avec le prix de la troisième place.

Bram Stege avec l’hôte et organisatrice de Big Indie Pitch Sophia Aubrey Drake

Sophia Aubrey Drake: Parlez-nous un peu de vous et de votre studio indépendant – qui fait partie de l’équipe et quelles sont leurs inspirations?

Bram Stege: Nous sommes TurtleBlaze, un studio de jeu indépendant basé à La Haye. Nous sommes une équipe de trois personnes; un programmeur, un artiste et un producteur. Tous les trois sont des joueurs passionnés et ont un goût riche dans la culture pop, mais tous les trois ont leur créneau. De cette façon, nous nous complétons et sommes en mesure de mettre des astuces et des blagues sur une grande variété de sources d’inspiration dans nos jeux.

Parlez-nous de votre dernier projet que vous avez présenté lors du concours.

Nous pensons à Kunai comme un jeu de plateforme d’action excentrique et rapide, ou Metroidvania comme vous le voudrez. Les gens l’ont appelé “Metroidvania-Lite” parce que c’est une approche légère du genre. Au fond, Kunai est un Metroidvania pur sang, mais dans l’exécution, nous y avons mis beaucoup de choses excentriques pour mettre l’accent sur le plaisir au lieu, disons, de mourir beaucoup.

Selon vous, quels sont les aspects les plus uniques et les plus intéressants de Kunai que les joueurs n’ont peut-être jamais vus auparavant.

Nous sommes très fiers du style artistique. Nous pensons qu’il se démarque entre tous ces jeux de pixel art. C’est aussi, bien sûr, un grand clin d’œil à l’ère Game Boy que nous avons tous adoré. Si vous regardez de plus près Kunai, vous trouverez des charges et des charges plus de ces types de références.

Les jeux Metroidvania sont devenus un genre très populaire ces dernières années, car le jeu rétro a connu un renouveau. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir ce genre et que pensez-vous y apporter qui n’a peut-être pas été vu auparavant?

Tout d’abord, nous aimons tous le genre. Nous aimons Super Metroid, SOTN, Hollow Knight, Guacamelee, Axiom Verge, etc … Aussi, parce que c’est notre premier titre premium (notre premier titre était un jeu mobile appelé Road Warriors), nous avons pensé qu’il serait sage de choisir un genre qui a fait ses preuves et essayez de créer quelque chose d’unique avec un genre éprouvé comme passe-partout. Cela permet d’économiser beaucoup de discussions et de temps sur le cœur du jeu, nous pouvons donc nous concentrer sur le contenu, l’art, le combat et rendre ce jeu amusant.

Ce que nous pensons rend notre Metroidvania unique, c’est l’accent mis sur le plaisir. Nous voulons mettre un sourire sur votre visage tout en jouant au jeu. Nous essayons d’y parvenir avec le style artistique amusant, le caractère de Tabby, le mécanicien swing et toutes les choses excentriques là-dedans qui n’ont aucun sens, mais en quelque sorte.

Comment avez-vous choisi les plates-formes pour lesquelles vous développeriez Kunai?

Kunai a en fait commencé comme un jeu mobile. Nous avons encore un prototype quelque part. Nous voulions chercher un éditeur pour le prototype et avons acheté des billets pour GDC en 2018. Nous avons donc eu beaucoup de réunions avec des éditeurs sympas, mais quelque chose se cachait dans nos têtes … en fait, nous n’aimons pas jeux mobiles. Au fond de nos cœurs, nous voulons créer des expériences de jeu premium.

De plus, en 2017, Nintendo a lancé le Nintendo Switch, alors nous avons pensé: “Pivotons tout cela vers le Nintendo Switch!”. Nous avons contacté Nintendo, obtenu des kits de développement et en quatre semaines, nous avons refait le prototype mobile en un prototype Switch. Cela signifiait repenser le jeu du mode portrait au mode paysage, retravailler le schéma de contrôle et apprendre à travailler avec un kit de développement Switch. Mais cela a fonctionné, et nous avions le prototype avec nous à GDC et il y avait beaucoup de gens qui le jouaient dans toute la ville. C’était très amusant. De plus, parce que nous avons créé le jeu dans Unity, le porter sur PC était un jeu d’enfant et avait beaucoup de sens.

Regardons le studio un peu plus maintenant. Est-il difficile de survivre en tant que développeur indépendant travaillant sur le marché des PC et des consoles?

C’est quelque chose que nous allons découvrir dans un avenir proche. Nous avons la chance d’avoir une grande entreprise pour nous soutenir. Ils ont cru en KUNAI et en l’équipe et nous ont donné l’opportunité de faire le match. Maintenant, nous voulons les rembourser en ayant un jeu qui se vend bien. La difficulté que cela va être est quelque chose que nous découvrirons dans les prochains mois.

Y a-t-il des astuces et des conseils que vous donneriez aux développeurs indépendants qui commencent tout juste?

Obtenez un éditeur. Il y a beaucoup de choses à faire pour passer d’un jeu d’un prototype à un produit sorti avec succès. Il y a l’assurance qualité, la presse, les événements, l’obtention des bons contacts, la conformité, etc … C’est bien d’avoir quelqu’un qui vous montre les cordes lorsque vous commencez, afin que vous puissiez vous concentrer sur la création d’un jeu de kick-ass. Alors, créez une “tranche verticale” de votre jeu, peaufinez-la au maximum et commencez à contacter les éditeurs lors d’événements. Nous avons rencontré notre éditeur The Arcade Crew à la Gamescom. Aux États-Unis, vous avez PAX, et à l’est, il y a Tokyo Game Show. Nous les avons tous fait. Assurez-vous également que vous obtenez une bonne affaire d’un éditeur et assurez-vous que l’éditeur s’engage dans le contrat en termes d’argent. Cela peut être du financement, une avance de redevances ou une garantie minimale, mais vous voulez que l’éditeur soit là dans la boue à côté de vous. Ce devrait être un partenariat.

Comment avez-vous trouvé votre expérience de tangage dans le cadre du Big Indie Pitch?

J’aime vraiment le fait qu’il soit configuré comme une session de speed dating. De cette façon, vous pouvez vous concentrer sur le jeu plutôt que sur la présentation.

Que pensez-vous avoir retiré de cette expérience et qu’espérez-vous encore gagner?

Lorsque nous avons commencé il y a deux ans, nous ne savions rien de la création de jeux premium. Nous avons tout appris en faisant une grosse plongée profonde. Juste en parlant aux gens et en faisant des choses, nous avons appris tout ce dont nous avions besoin pour apprendre. Alors maintenant, nous savons ce qu’il faut pour créer et terminer un jeu. Maintenant, nous voulons apprendre les spécificités de la vente d’un jeu et que faire ensuite.

Quels sont vos espoirs pour ce jeu à l’avenir, et avez-vous des plans pour de futurs projets?

Bien sûr, nous voulons que le jeu se vende bien, nous avons donc de l’argent pour créer la prochaine chose. Cela peut être un DLC pour Kunai, ou une suite ou un nouveau jeu. Nous n’avons pas encore décidé. Tout est entre les mains des personnes qui achètent (ou n’achètent pas) le jeu, nous parlent sur notre serveur Discord et donnent leur avis. Mais une chose est sûre, nous espérons que nous pourrons commencer très bientôt de nouvelles choses impressionnantes.

