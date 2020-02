The Blood Moon: un court métrage réalisé par des fans qui a l’air spectaculaire

Il est vrai que ce n’est pas la première fois que nous parlons dans NextN de adaptations inspiré par La légende de Zelda fait par les fans. Il y a quelques années, nous avons fait écho à un court métrage fait maison inspiré par Orarina of Time. Peu de temps après, nous avons partagé avec vous tous une bande-annonce de la même source, mais d’un point de vue artistique, j’ai essayé d’approcher la magie Ghibli. Il existe de nombreuses approches et contributions que la communauté de fans a apportées à la communauté judéenne, dont beaucoup avec d’excellents résultats, et l’univers de Zelda et Link ne lui est pas étranger. Avons-nous un nouveau short?, Nous avons un nouveau short, nous avons un nouveau short!

Devin Graham est un caméraman américain qui produit des vidéos sur l’aventure youtube, des sports extrêmes et des petits films inspirés de films et de jeux vidéo sous le nom DevinSuperTramp. Sa chaîne, avec environ 6 millions d’abonnés, est l’une des plus célèbres de son domaine et semble n’avoir aucune limite. Et est-ce que Graham et son équipe ont publié un nouveau court, environ 30 minutes, basé sur The Legend of Zelda qui, comme le promettent ses propres créateurs, est le plus épique publié à ce jour. Ensuite, nous vous laissons Zelda – La lune de sang en entier pour que vous puissiez en profiter du début à la fin:

Le court métrage en question compte déjà plus de 130 000 reproductions, en seulement deux jours, et sous le titre Zelda – The Blood Moon présente une section artistique qui pourrait bien appartenir à des productions beaucoup plus budgétaires, mettant en valeur, de la même manière, le spectaculaire des différentes scènes d’action que la bande a. Comme si cela ne suffisait pas, et c’est là qu’ils ont tendance à boiter ce type de projets et sans faire semblant de spoiler, leur histoire, sous le sous-titre La lune de sang, vous laissera sans voix! Enfin, nous vous laissons une nouvelle vidéo, intitulée «Derrière les caméras»Dans lequel vous pouvez voir, de première main, l’œuvre qui cache ce court métrage spectaculaire derrière ses propres protagonistes.

