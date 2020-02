The Brutal Lessons Gaming m’a appris les révolutions, les robots et la guerre

J’ai récemment déjeuné avec un ami qui travaille dans la technologie et il m’a posé la question éthique de la façon dont nous devrions traiter l’IA à mesure qu’elle devient de plus en plus sophistiquée. Il a mentionné comment l’apprentissage automatique et l’IA ont progressé de manière à pousser même les auteurs de science-fiction à l’incrédulité. Alors que leurs processus de pensée deviennent plus complexes, notre réponse à cette question très difficile semble intimement liée à notre définition même de l’humanité. Malgré la fin de 2019, Blade Runner n’est pas encore là. Mais quelque chose comme cet avenir pourrait arriver ici plus tôt que nous ne le pensons. À bien des égards, les jeux, avec leur octroi d’agence aux joueurs, explorent ces énigmes de manières complexes que j’ai trouvées profondément provocantes.

Plus humain que robot



Mega Man X a été le premier match dont je me souviens avoir terminé et me sentir coupable à la fin. Plutôt que le sentiment de succès après avoir chassé un ennemi très difficile, Mega Man X se rend compte qu’il a assassiné ses camarades Reploids pour vouloir l’indépendance. «Épuisé, X contemple les destructions qu’il a contribué à provoquer et se demande pourquoi il a choisi de se battre. Y avait-il une autre façon? “, Réfléchit-il au générique en voyant le palais de Sigma brûler. Sigma était le chef des Hunters, mais les Reploids ont été initialement conçus sur la base du design de X. Pourquoi Mega Man X avait-il choisi de les détruire? Tout au long du reste de la série, Mega Man X allait vaincre un tas de non-conformistes. Un en particulier, Storm Owl, est scandalisé que Mega Man X ait détruit son unité et veuille se venger, comme tout officier qui prend soin de ceux qui le subissent le ferait. Cannibalisant leurs pouvoirs, à la fin de chaque partie, Mega Man X devient une machine de guerre. Mais cet acte même le remplit de doute, même s’il le fait pour protéger les humains. Les lois sur les robots, avec leur message anthropocentrique, signifient que sa belligérance est autorisée tant que ce sont des robots qu’il chasse, pas des humains.

Malheureusement, l’anthropocentrisme peut conduire au désastre, comme dans Phantasy Star II. Une super IA appelée Mother Brain a créé une société utopique à Mota. Tout le monde vit dans un paradis et la société post-pénurie a rendu la nécessité de travailler superflue pour le citoyen ordinaire. À l’insu de la plupart des gens, il s’agissait en fait d’un complot de Terrans provenant d’une Terre ravagée pour les rendre si dépendants de Mother Brain, ils seraient sensibles à leur contrôle. Un groupe de personnages dirigé par Rolf va vaincre Mother Brain. Quand ils l’affrontent, Mother Brain avertit en fait le parti que si elle est détruite, le monde entier sera plongé dans le chaos. Elle ne plaisantait pas. Après sa défaite, tout le système stellaire entre dans une période de mille ans appelée le Grand Effondrement; 90% de leur civilisation est détruite et presque toute leur technologie est perdue. Rolf et son groupe ont-ils réellement fait ce qu’il fallait pour vaincre Mother Brain? Peut-être que les humains auraient été coincés dans un paradis de style Brave New World avec les Terrans en dernier ressort. Mais cela justifiait-il la destruction de Mother Brain? Si nous réfléchissons à la situation, cela revient à la simple question de Mega Man X. Y avait-il une autre façon?

La technophobie a des applications réelles, comme dans l’énigme Terminator. Une autre mère cerveau dans le JRPG, Chrono Trigger, est la cible d’une attaque humaine. Dans un avenir proche, Lavos a décimé la planète entière. Mother Brain est déterminé à éliminer les restes de l’humanité. Ses motifs sont en fait nobles. Lavos a conquis la planète, mais tant que les humains seront également là, il n’y aura pas assez de ressources pour qu’ils coexistent. Cela nécessiterait à son tour que Lavos envoie ses graines sur d’autres planètes, les détruisant potentiellement également. Les robots, qui n’ont pas besoin des ressources de la Terre, pourraient survivre. «Ce monde POURRAIT les soutenir… si les humains n’étaient pas là. Nous, les robots, créerons un nouvel ordre… Une nation d’acier et de pure logique. Un vrai paradis! »Déclare Mère Brain.

Ayant déjà vu le summum de la technologie humaine et de la folie dans le Royaume de Zèle entraîner une destruction massive de leur monde, les robots ne sont pas loin de vouloir prendre leur tour pour diriger la planète. Logiquement, il est difficile de contester leur point de vue. En plus de cela, dans presque tous les univers que j’ai expérimentés dans un jeu, presque chaque fois qu’un robot montre même une lueur d’indépendance, il est à la retraite à la Blade Runner. Faut-il s’étonner, alors, qu’ils iraient Terminator sur les humains?

Souvenirs d’humains



Blade Runner pour PC était en fait ce qui m’a donné une appréciation plus profonde du monde emblématique du cyberpunk que du film ou du livre. Les réplicants du Nexus 6 ont du mal. Soit ils existent en tant qu’esclaves pour les humains, soit ils vivent en hors-la-loi, constamment dans la crainte d’être traqués. La seule capacité qui les différencie des humains, du moins selon Philip K. Dick, est leur manque d’empathie, enregistré dans leur échec à passer le test Voight-Kampff. Ils sont, sinon, “plus humains qu’humains”. Mais avec le coureur de lames, Ray McCoy, même s’il a de l’empathie pour les réplicants, il (par le choix des joueurs) peut le supprimer pour faire son devoir et les retirer. Cela dépend entièrement de la façon dont le joueur choisit de mener à bien ses tâches de coureur de lame. Comme le producteur exécutif Louis Castle me l’a dit dans une interview précédente à Kotaku: “L’ironie de l’univers de Blade Runner est que certains des comportements les plus inhumains identifient un personnage comme humain.” Pour le dire plus simplement, si McCoy choisit de tuer les réplicants, malgré l’empathie avec eux, cela signifie qu’il est humain. Ce que cela dit sur l’humanité est troublant.

Je sais que beaucoup de ces jeux distillent des questions morales complexes en choix binaires, mais ils m’ont également amené à me remettre en question dans le cadre du jeu. Dois-je, en tant que Mega Man X, traquer ces non-conformistes? Dois-je détruire le cerveau de la mère dans deux jeux distincts principalement à cause de mon anthropocentrisme? C’étaient mes années de «je vous prie de bien vouloir» avant que Bioshock ne me demande pourquoi j’étais si prêt à tuer à la demande d’un inconnu. Ce sont les jeux qui m’ont fait réfléchir sur les motivations et l’éthique dans un contexte de jeu. Avant cela, c’était presque toujours, allons battre le méchant et sauver la situation. Ces jeux m’ont montré les points gris des contes de morale traditionnellement simplistes.

Aucun autre jeu n’a fait cela plus que Metal Gear Solid 2. J’ai écrit une rétrospective sur MGS2 il y a plusieurs années (depuis lors, j’ai eu le privilège de rencontrer Hideo Kojima, de traîner avec lui plusieurs fois, et j’ai été vraiment honoré quand il falsifié mon dernier livre). Metal Gear Solid 2 était le jeu qui m’a fait réfléchir sur la façon dont les structures gouvernementales utiliseront l’IA pour contrôler les masses et la réalité elle-même. Tout au long du jeu, Raiden est constamment incertain de ce qui est réel et de ce qui ne l’est pas. Même ses souvenirs semblent être fabriqués. Le système d’IA, GW, met en œuvre une «sélection pour la santé mentale». Le jeu demande directement, si toutes les informations sont numérisées, comment les filtrez-vous de manière discernable? La vérité a-t-elle même une signification lorsqu’elle peut être manipulée si facilement? En comparaison, Big Brother de 1984 à côté de GW ressemble à un Atari à côté d’une Playstation 4. La question de l’évolution dans une société numérisée entre également en jeu. Que penseront les générations futures des nôtres et comment les analyseront-elles lorsque tout pourra être stocké? À une personne lisant notre histoire mille ans plus tard, pourrait-elle même faire la différence entre les «fausses nouvelles» et les événements réels lorsque les deux sont préservés sans discernement? Je me souviens du moment où j’ai terminé Metal Gear Solid 2, je ne pouvais pas bouger, étonné par les questions posées par le jeu. Je me suis demandé un instant quel serait l’héritage de l’humanité.

L’un des jeux les plus récents pour aborder la question de l’héritage de l’humanité est Nier: Automata de Yoko Taro. Nier a pris le robot sur la violence des robots à un autre niveau avec les androïdes et les machines engagés dans une longue bataille pour protéger l’avenir de l’humanité. En fin de compte, les humains ont disparu depuis longtemps et les dirigeants androïdes de YoRHa ne font que prétendre à leur objectif afin de donner un but aux androïdes (il y a beaucoup plus dans l’histoire tout au long de ses trois parties principales). La mesure dans laquelle les androïdes, les machines et les sous-ensembles en leur sein perpétuent les mensonges de l’humanité est catastrophique, conduisant à un cycle de destruction et de mort, même s’il est réglé sur une musique magnifique. Les tragédies ne sont pas moins poignantes malgré la mise en jeu de vies artificielles. Mais là encore, nous devons remettre en question le mot même, «artificiel», dans l’intelligence. Pourquoi est-ce artificiel quand ils ressentent ce que nous ressentons et ressentent également ce que nous ressentons? Si vous enlevez l’insistance à définir la vie selon les normes humaines, ils sont tout aussi vivants que nous.

Cyber ​​révolutions

J’aime que les jeux puissent poser tellement de questions difficiles et laisser aux joueurs le soin de le découvrir par eux-mêmes. Dans mes cours de philosophie à l’université, lorsque la plupart des étudiants posaient des questions sur les examens et leur niveau, je voulais en savoir plus sur la nature humaine et la «vérité» (qui suscitait beaucoup de colère et d’irritation). Ironiquement, j’ai trouvé plus de réponses dans les jeux que dans le monde universitaire et j’ai trouvé des idées profondes auxquelles je pouvais m’identifier dans les niveaux de jeux vidéo remplis de robots. Comme j’ai grandi et que j’ai une famille, je me pose beaucoup de questions sur l’avenir de mon enfant et sur la façon dont son avenir sera différent avec l’automatisation et l’IA très sophistiquée.

Les réponses ne sont pas faciles et souvent, la seule voie à suivre est de poursuivre la lutte. Comme Mega Man X se le demande dans la cinématique finale, «Combien de temps continuera-t-il à se battre? Combien de temps durera la douleur? Peut-être que seul le X-buster de sa main est sûr… »

Bien que je n’ai pas de X-buster, j’ai réfléchi à ces questions et j’ai même essayé d’explorer mes propres réponses dans un autre livre d’histoire que j’ai récemment écrit intitulé Cyber ​​Shogun Revolution. Il rend hommage à de nombreux jeux que j’ai mentionnés ci-dessus. Une révolution massive éclate, motivée en partie par des individus qui remettent en question le statu quo. Leur véritable histoire est difficile à comprendre car les chefs de gouvernement manipulent les informations et déforment les faits en faveur de leur propre interprétation du passé. En hommage à certains de mes jeux préférés, il présente un gigantesque mecha cramoisi appelé les robots Sygma et Taro qui le combattent avec des robots parasites. Les Mechas brandissent des épées raiden (un clin d’œil à MGS2) et se lancent dans des attaques inspirées de la technologie Chrono Trigger pendant un conflit massif avec des parties disparates remettant en question leurs rôles respectifs.

En fin de compte, les questions sur l’héritage humain qui m’ont propulsé il y a toutes ces années restent toujours avec moi et m’interrogent sur notre sort. C’est peut-être une question à laquelle je ne pourrai jamais répondre et c’est peut-être à l’IA de déterminer par elle-même si l’humanité finit par se détruire (j’espère que non). Les révolutions sont censées apporter des changements positifs. Mais si les jeux sont une indication de ce que notre avenir implique, nous sommes un peu foutus à moins que nous arrêtions d’agir si humainement.

