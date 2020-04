The Coma 2: Vicious Sisters apporte plus d’horreur de survie pour changer le mois prochain

Headup Games a révélé que The Coma 2: Vicious Sisters apportera une nouvelle dose de l’aventure de survie et d’horreur de la série à Switch le mois prochain.

Le jeu reprend là où The Coma: Recut mais le développeur Devespresso Games tient à noter que vous n’aurez pas besoin d’avoir joué l’original pour comprendre ce qui se passe. Ce nouveau titre vous voit jouer le rôle de Mina Park, un personnage secondaire mineur du premier jeu qui est forcé de s’échapper de son lycée désert pour échapper aux griffes d’un slasher psychotique implacable. Ooer.

Voici une description officielle et une liste de fonctionnalités:

Mina Park, une élève de Sehwa High, se réveille en pleine nuit dans son école. Il ne faut pas longtemps avant qu’elle se rende compte que quelque chose ne va pas. L’école autrefois familière où elle passe ses soirées à étudier semble tordue par quelque chose de sombre et sinistre. Elle se retrouve poursuivie par quelqu’un ou quelque chose qui ressemble étrangement à son professeur d’anglais. Pour survivre, Mina doit s’aventurer au-delà des limites de son école et dans le quartier environnant. Là, elle rencontrera d’étranges créatures, des inconnus mystérieux et des alliés inquiets.

Caractéristiques:

– Craignez la poursuite incessante de Dark Song pour vous tuer, maintenant avec une toute nouvelle IA.

– Fabriquez des objets pour vous préparer à des situations critiques de vie ou de mort ou risquez de vous blesser de façon permanente.

– Explorez le quartier cauchemardesque de Sehwa et découvrez ses sombres secrets.

– Récupérez les ressources pour survivre aux rencontres et aux afflictions mortelles.

– Déverrouillez des outils et des mises à niveau pour atteindre des zones auparavant inaccessibles.

– Masquer pour éviter la détection et la mort certaine. Relevez des défis pour cacher votre emplacement.

– Avec des visuels et des bandes dessinées vibrants et illustrés à la main dans le jeu.