The Cooking Mama: le site Web de Cookstar vend des copies physiques que vous pouvez «acheter en toute confiance»

Si vous êtes toujours intéressé à prendre une copie de Cooking Mama: Cookstar sur la Nintendo Switch après toute l’agitation, mais ne semble pas en trouver un, l’éditeur Planet Entertainment vend maintenant des copies physiques pour 59,99 $ USD sur le site officiel du jeu. Voici la raison apparente de cette décision:

Planet Entertainment, l’éditeur de Cooking Mama: Cookstar, propose le jeu directement aux consommateurs pendant la pandémie Covid-19. Avec la plupart des magasins fermés ou en rupture de stock, nous rendons le jeu disponible directement chez nous, Planet Entertainment.

Si vous êtes toujours inquiet de l’existence de liens avec la crypto-extraction, selon une récente mise à jour d’un développeur anonyme – qui prétend avoir aidé le jeu – il n’y a pas lieu de s’inquiéter. La vraie raison pour laquelle il aurait été retiré de l’eShop est liée à une dispute entre l’éditeur et le titulaire de la propriété intellectuelle.

Il y a une bataille juridique entre l’éditeur, Planet Entertainment et le titulaire de l’IP, Office Create … Planet Entertainment a sorti le jeu contre une demande de office create pour continuer à peaufiner le jeu, ou peut-être même l’annuler. À un moment donné, le responsable japonais de la création de clients est venu superviser le développement. Une dispute a commencé et les clients ont été invités à rentrer chez eux s’ils n’étaient pas “constucteurs”. Une fois qu’ils ont découvert que Planet Entertainment a sorti le jeu, ils ont utilisé leurs contacts Nintendo pour le retirer de la boutique en ligne et arrêter la production de cartouches.

Si vous êtes curieux d’en savoir plus sur le jeu lui-même, lisez notre critique. Seriez-vous prêt à ajouter celui-ci à votre collection Switch? Dites-nous ci-dessous.

.