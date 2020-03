The Crew 2 obtient 20 nouvelles voitures et des sommets en direct dans la dernière mise à jour gratuite

The Crew 2 obtient une autre mise à jour majeure, et elle est prévue pour le 25 mars sur PC, PS4 et Xbox One. La mise à jour, nommée Inner Drive, introduira 20 nouvelles voitures dans le jeu, dont la Koenigsegg Jesko (2020) et la Ford Mustang Shelby GT500 (2020). Cela ne vous coûtera rien non plus.

En plus de cela, la mise à jour ajoute 15 nouveaux événements Live Summit, avec un nouveau débutant chaque semaine. Un tas d’articles de vanité et d’avatars ont également été ajoutés, et de nouveaux hobbies arrivent bientôt.

D’autres voitures arriveront également le 8 avril. Il s’agit notamment de la Ferrari Enzo Ferrari (2002), de la Lamborghini Diablo GT (1999) et du Proto Alpha Mark X (2020).

Les articles de vanité à venir incluent certaines options qui n’avaient pas été présentées auparavant dans le jeu, telles que la nitro personnalisée, les cornes, les teintes de fenêtre et les emotes 2D. Voici chaque élément de vanité que les joueurs obtiendront lorsqu’ils téléchargeront la mise à jour:

11 Nitros personnalisés17 Cornes6 Teintes de fenêtres23 Emotes 2D4 Fumées12 Pneus12 Sous-lumières10 Emotes 2D10 Cornes

La mise à jour pèse 10 Go sur tous les systèmes et sera téléchargée automatiquement. Il apporte également diverses corrections et améliorations à tous les niveaux, ce qui signifie que The Crew 2 sera en meilleure forme que jamais.

The Crew 2 a obtenu un score de 8/10 dans sa critique originale de 2018, écrite avant ses nombreuses mises à jour gratuites. Edmond Tran a fait l’éloge du jeu pour ses «fonctionnalités conviviales, sa liberté de mouvement et sa volonté de contourner les règles afin de rendre les choses excitantes et variées pour un thrillride accessible sur le thème américain».

