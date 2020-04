The Crew 2 sera gratuit ce week-end sur PC et PS4

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRES

04/9/2020 7:42 pm

Si vous n’êtes pas fan de Final Fantasy et vous cherchiez à jouer quelque chose de nouveau ce week-end, nous avons donc partagé cela The Crew 2 sera disponible gratuitement sur PC et PlayStation 4 du 9 au 13 avril, sans restrictions ni limitations. Si vous décidez d’acheter ce jeu de course Ubisoft À la fin du test, vous pouvez continuer là où vous vous étiez arrêté. En fait, le titre a une remise de 70% dans le cadre des offres actuelles du PlayStation Store.

Les joueurs auront accès au jeu complet, y compris la dernière mise à jour, Inner Drive, qui ajoute 20 nouveaux véhicules, des concours PvE hebdomadaires et des événements en direct uniques où les joueurs doivent grimper au sommet du classement pour gagner des récompenses exclusives en fonction de leur classification. “

N’oubliez pas que vous pouvez consulter notre revue écrite de The Crew 2 ainsi que le gameplay que nous faisions à l’époque.

Source: Ubisoft

Zero et Ao no Kiseki pourraient faire leurs débuts en Occident

Rodolfo León

Editor at atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon













.