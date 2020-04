The Crossing Animal Crossing et Final Fantasy 7 Remake Crossover vous ne saviez pas que vous aviez besoin

Déplacez-vous, Doomguy! Isabelle et l’univers Animal Crossing ont peut-être un nouvel ami. Pour célébrer la fin définitive de Remake de Final Fantasy VII, l’utilisateur de Twitter Cat avec Monocle a réalisé de délicieuses vidéos de croisement.

Les vidéos mettent les villageois face aux pieds avec la créature la plus meurtrière des îles, la Tarentule, sous la forme pure de Final Fantasy. La musique dramatique, les décors épiques et la tension meurtrière en font le saut parfait pour une session de jeu le week-end avec deux des plus grandes sorties de cette année.

Espérons que nous continuerons à voir plus de l’univers de Animal Crossing étendre, faisant son chemin dans de plus grandes versions à venir cette année comme Ghost of Tsushima et Cyberpunk 2077.

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.