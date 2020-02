The Crusaders est maintenant disponible via Steam

Par Stephany Nunneley,

Samedi 29 février 2020 15:18 GMT

Kingdom Under Fire: The Crusaders, hybride d’action RTS exclusif et exclusif aux fans de Xbox, est sorti sur Steam.

Kingdom Under Fire: The Crusaders a été publié pour PC sur Steam et propose des améliorations visuelles, une prise en charge complète du contrôleur et un nouveau mode KBM.

Le port de Blueside prend également en charge les écrans larges HD et la bande sonore en métal est toujours intacte. Règles métalliques.

Vous pouvez voir certaines des améliorations visuelles apportées entre la version Xbox originale et la version Steam dans la vidéo ci-dessous.

Dans le jeu, vous devrez améliorer et étendre stratégiquement vos forces en utilisant des sorts, des capacités spéciales et de l’équipement. Vous pouvez même changer de classe en fonction de votre plan de bataille.

Caractéristiques de Kingdom Under Fire: The Crusaders

Prise en charge complète de la manette (une manette de jeu est recommandée pour une expérience optimale) plus un tout nouveau mode souris et clavier.

Revisitez les champs de bataille classiques en écran large HD.

La bande-son de la guitare tonitruante revient. Métal plus lourd que toute plaque de chevalier.

Adaptez-vous et survivez sur un champ de bataille en constante évolution.

Chargez avec le soleil dans le dos de votre cavalerie pour aveugler vos cibles.

Brûlez votre ennemi hors des forêts ou cachez-vous derrière des murs de fumée denses.

Revenez sur les hauteurs et écrasez vos ennemis dans les vallées ci-dessous.

Des vents forts soufflent de la fumée et dévient des flèches, et la pluie éteint la flamme.

Regardez le ciel; la chute d’unités aériennes peut faire une impression sur l’infanterie.

Fermez les rangs en mêlée et dispersez vos troupes tandis que l’artillerie pleut.

Si vous aimez le jeu et que vous en voulez plus, le MMORPG RTS hybride Kingdom Under Fire 2 est enfin sorti dans l’ouest l’an dernier. Il est également disponible via Steam.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.