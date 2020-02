The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics est maintenant disponible sur Nintendo Switch

En Masse Entertainment a lancé The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, un RPG stratégique basé sur la série Netflix Original.

Le jeu est disponible sur le système Nintendo Switch ™, le système de divertissement informatique PlayStation®4, la famille d’appareils Xbox One, y compris la Xbox One X et PC / Mac via Steam, GOG.com et le lanceur En Masse.

Développé par BonusXP et en collaboration avec Netflix, The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics réinvente fidèlement le monde de The Dark Crystal comme un jeu de stratégie tactique; offrant une profondeur tactique pour les vétérans du genre, tout en restant facile à approcher pour les nouveaux titres aux tactiques au tour par tour.

Les joueurs mènent une résistance Gelfling naissante contre leurs suzerains oppresseurs, les Skeksis, dans une histoire fantastique étendue qui se déroule dans le monde dynamique de Thra. Ce n’est qu’en réunissant une équipe de héros, en maîtrisant le champ de bataille et en unissant les clans que l’obscurcissement provoqué par les Skeksis sera finalement vaincu.

Caractéristiques de jeu

Plus de 50 batailles tactiques RPG tactiques multiples au tour par tour.

Visitez une variété de lieux vibrants et imprévisibles, y compris les propriétés familiales de Gelfling, les déserts arides et les forêts luxuriantes, chacun aussi dangereux que merveilleux.

14 personnages jouables, y compris des visages familiers de la nouvelle série originale Netflix.

Recrutez et personnalisez de nouveaux alliés et d’anciens alliés – attribuez-leur des emplois, modifiez leurs capacités et équipez-les de nouveaux équipements.

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics est disponible pour 19,99 $, 16,99 £ et 17,99 €:

