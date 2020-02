The Dark Pictures Anthology: Little Hope a déjà une fenêtre de lancement

L’anthologie du jeu d’horreur de Supermassive Games, connue sous le nom de The Dark Pictures, se prépare à recevoir un nouveau membre de la famille. Après le succès de Until Dawn et l’accueil mitigé de Man of Medan, Il est temps de se préparer à affronter la terreur de Little Hope.

Grâce à la nouvelle bande-annonce de Little Hope de Bandai Namco, nous savons maintenant que Ce jeu d’horreur sera disponible sur PS4, Xbox One et PC au cours de l’été 2020, c’est-à-dire entre juin et août de cette année.

Little Hope est dans la ville titulaire, isolée et abandonnée. Quatre étudiants universitaires, ainsi que leur professeur, sont pris au piège dans un brouillard impénétrable et ils doivent échapper aux “visions cauchemardesques” qui les poursuivent. Cela dépendra du joueur, seul ou avec un partenaire coopératif, pour fouiller la ville et découvrir ce qui se passe, comment elle est liée à eux et, espérons-le, comment s’échapper.

Nous vous rappelons que The Dark Pictures Anthology sera composé de huit jeux d’horreur, et Little Hope est le deuxième titre de cette saga. De même, vous pouvez désormais profiter gratuitement de Man of Medan en compagnie d’un ami.

Via: Bandai Namco

