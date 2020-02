The Division 2: Voici votre premier aperçu de la nouvelle spécialisation Firewall, de l’arbre de compétences et de l’arme exotique Chameleon

La nouvelle extension de la Division 2, Warlords of New York, sort cette marche et une nouvelle spécialisation, un arbre de compétences et une arme exotique l’accompagnent.

le Spécialisation pare-feu vient avec la nouvelle extension le 3 mars. Les joueurs de Division se souviendront d’avoir tout mis en feu avec la spécialisation Firewall et les fans ont demandé qu’elle soit ajoutée depuis la sortie de The Division 2 l’année dernière.

La nouvelle spécialisation s’accompagne du Lance-flammes KB-JetStream qui déclenchera à coup sûr un enfer ardent sur vos ennemis. C’est génial pour le contrôle de la foule et le fusil de chasse unique, Allume feu, est livré avec des avantages qui vous rendront encore plus mortel.

le Allume feu inflige une tonne de dégâts et a une stabilité assez décente, et les tirs chambrés contiennent une poudre fine qui augmente l’inflammabilité des cibles touchées par le fusil de chasse. Donc, en théorie, vous tireriez un tir ou deux du Firestarter sur vos ennemis, puis les allumez avec le lance-flammes et ils subiront encore plus de dégâts. Résultat.

Il y a aussi un nouveau Bouclier balistique Striker pour la classe Firewall, qui est une version modifiée du bouclier Crusader – et oui, vous pouvez toujours équiper le lance-flammes KB-JetStream pendant que ce bouclier est équipé. Il vous donne un buff à vous et à vos alliés derrière le bouclier et augmente les dégâts en fonction du nombre d’ennemis devant le bouclier. Vous n’êtes en fait qu’une tourelle de feu qui marche à ce stade.

A côté de tout ce carnage, il y a un nouveau Grenade en grappe c’est assez sauvage. Lorsque vous le lancez, il lance des mini-grenades qui explosent dans une large zone d’effet comme des feux d’artifice. Attention, vous ne vous mettez pas le feu accidentellement.

En ce qui concerne les compétences, il existe de nouvelles compétences qui augmenteront la durée de combustion de vos armes, les alliés infligent 10% de dégâts supplémentaires aux ennemis s’ils se trouvent à moins de 10 mètres de vous, bonus de 10% de points de vie en tués et d’autres liés aux nouvelles armes de votre arsenal .

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Enfin, une nouvelle arme exotique est en route: la Fusil d’assaut caméléon. Il a une excellente stabilité, mais la précision est un peu faible, même si elle vient avec Optique caméléon qui suivent les trajectoires des balles et identifient le placement optimal des tirs, avec une augmentation de + 15% de la précision.

Il est également livré avec le Instincts adaptatifs talent, où l’atterrissage de 30 tirs à la tête vous confère + 20% de chances de coup critique et + 50% de dégâts de coup critique pendant 45 secondes. Si vous frappez 60 coups de corps, vous obtiendrez + 100% de dégâts pendant 45 secondes, et si vous obtenez 30 coups de jambe, vous obtiendrez + 150% de vitesse de rechargement pendant 45 secondes.

Il a une peau qui change de couleur et inflige bien plus de 18 000 dégâts. Oui – vous avez bien lu. Avec tous ces avantages, vous serez presque assez imparable avec lui et vos grenades à fragmentation. D’autres nouvelles armes incluent le fusil d’assaut Honey-Badger, le fusil UIC15 MOD2 et le fusil de tireur G28.

Si vous voulez en savoir plus sur la nouvelle spécialisation et les armes disponibles – ainsi que sur le premier parc d’attractions de l’extension Warlords of New York – regardez cette vidéo de notre ami Arekkz ci-dessous.