The Division 2: Warlords of New York – Comment obtenir les clés Judge et Dragov

Les clés de la Division 2 peuvent être facilement manquées, alors voyons comment mettre la main sur le Touches juge et Dragov et emportez-vous un nouveau butin.

Warlords of New York est venu avec un système amélioré de niveau de compétence et il y a de nouveaux masques de chasseurs à trouver. Pour ceux d’entre vous qui aiment chasser le butin, il y a de nouveaux clés frapper à ce sujet vous permettra de déverrouiller des caisses et des salles de butin spéciales. Deux de ces clés sont les Touches juge et Dragov, qui sont plus faciles à obtenir que vous ne le pensez. Cependant, trouver ce qu’ils débloquent est plus difficile.

The Division 2: Warlords of New York – Comment obtenir la clé du juge

Vous pouvez prendre le Clé du juge pendant la mission de retrouver Theo Parnell, au palais de justice. Vous finirez par tomber sur Judge, qui est fortement protégé, mais votre nouvelle spécialisation Firewall devrait le prendre en peu de temps.

Une fois la zone sécurisée, récupérez le butin des ennemis et suivez le marqueur en jeu pour Chambres du juge et tournez à gauche dans la pièce après les ascenseurs. Près de la lumière sur le bureau, vous trouverez le Clé du juge. Retournez aux ascenseurs et descendez les puits et passez la porte du hall et prenez soin des ennemis à l’intérieur. Une fois cela fait, sautez par-dessus le grand bureau au milieu et interagissez avec le deuxième PC à gauche pour ouvrir une nouvelle pièce.

Traversez la porte de stockage des enregistrements pour trouver une boîte à butin qui ne peut être ouverte qu’avec le Clé du juge.

The Division 2: Warlords of New York – Comment obtenir la clé Dragov

le Touche Dragov est un peu plus difficile à obtenir. Après le combat contre le boss, vous verrez la clôture électrique. Pour le traverser et entrer Salle de conférence B, vous devrez ouvrir la cage contenant la clé en détruisant trois boîtes à fusibles jaunes dans la zone de mission actuelle. Vous pouvez les trouver:

À droite du premier drapeau X sur le parquet

À travers la fenêtre de la salle à butin, près du canapé

Près du drapeau américain sur le mur de droite sur le parquet

Entrez dans la cage pour obtenir La clé de Dragov et dirigez-vous vers le clavier à l’entrée de Conference Suite B.

Vous pouvez vérifier où trouver les nouveaux masques de chasseurs Warlords of New York ici, ainsi que plus d’informations sur le système de niveau de compétence et la spécialisation du pare-feu.

