Après un début un peu difficile, The Division 2: Warlords of New York est opérationnel et il y a huit nouveaux Masques de chasseur pour mettre vos mitaines.

Parallèlement à une nouvelle Système de niveau de compétence, il y a plus de secret Masques de chasseur à trouver autour de la carte The Division 2. Les chasseurs défient des ennemis difficiles à repérer, mais avec suffisamment de temps et de patience, vous pourrez les retrouver.

Les chasseurs sont tous de niveau 40 et sont donc assez difficiles à éliminer, et vous devrez effectuer une série de tâches pour les trouver. Il y a huit chasseurs au total – quatre à New York et quatre à Washington – et nous en connaissons deux jusqu’à présent. Dans cet esprit, examinons comment obtenir le Psycho et Goutte masques, ainsi que certains touches blanc cassé.

The Division 2: Warlords of New York – Emplacements des masques de chasseurs secrets

Pour trouver ces chasseurs, vous devrez effectuer toutes les étapes ci-dessous pour. Ce serait également une bonne idée d’apporter une arme à distance décente car il y a plusieurs boîtes soigneusement cachées pour ouvrir.

Masques psycho et goutte à goutte

Pour commencer, rendez-vous sur le Centre civique zone et trouver le laverie à gauche de Canal Street. Entrez dans la laverie et vous verrez qu’une machine à laver porte le numéro 23 avec un panier rose sur le dessus. Interagissez avec le lave-linge et la pièce s’assombrira avant qu’un voyant rouge ne s’allume. Retournez-vous et vous verrez une boîte à fusibles sur le mur à gauche est ouverte mais manque un fusible.

Pour trouver le fusible, dirigez-vous vers le nord depuis la maison Deux ponts. Vous verrez une grande caisse grise devant la pizzeria, alors montez dessus et regardez vers le bâtiment en briques derrière le hangar vert. Il y a une petite boîte jaune à droite du bâtiment que vous pouvez ouvrir. Une fois que vous avez fait cela, grimpez sur le mur et franchissez la porte maintenant ouverte sur la droite. Rendez-vous à l’intérieur et il y a une autre boîte à fusibles à l’arrière de la pièce où se trouvent les classeurs gris, alors prenez le fusible de rechange et soyez en route.

Retournez à la laverie et mettez le fusible dans la boîte à fusibles. Revenez à la machine à laver 23 et après avoir interagi avec elle, elle laissera tomber une clé pour – vous l’avez deviné – Appartement 23. Sortez de cette pièce et montez les escaliers sur votre droite pour trouver la pièce. Il y a des tas de lettres et de chiffres sur le mur avec lesquels vous pouvez interagir, à côté de quelques coffres.

Une fois que vous avez interagi avec les chiffres, vous allez dans un bâtiment en briques rouges au sud de la laverie. Levez les yeux et vous verrez que vous pouvez tirer sur la corde qui tombera, vous permettant de faire évoluer le bâtiment. Montez en haut et descendez l’échelle à droite, puis traversez les toits. Vous pouvez briser les grilles métalliques pour faire un pont et vous voudrez monter les escaliers immédiatement après. Vous verrez une boîte jaune suspendue dans les airs, alors allez-y et tirez dessus pour obtenir du butin.





Vous verrez alors une porte grise avec un épais câble jaune traversant vers la gauche. Tournez-vous et regardez les bâtiments de couleur sable à votre gauche et vous verrez une boîte jaune, que vous devrez ouvrir. Cela déverrouillera la porte grise, alors allez à l’intérieur. Il y a plusieurs coffres à ouvrir mais finalement, vous tomberez sur un cadavre avec les mots curieusement morbides “Osez-vous de vous rapprocher” griffonnés sur les murs.

Interagissez avec l’écriture et dirigez-vous vers le école brûlée au Civic Center, où vous trouverez un cadavre assis debout près de la clôture. Interagissez avec le corps et les chasseurs apparaîtront. Si vous n’infligez pas assez de dégâts rapidement ou si vous vous concentrez sur un à la fois, il y a une chance que l’autre chasseur se fasse plus effrayant. Assurez-vous d’avoir sur vous des armes et des grenades à dégâts élevés – comme le nouveau lance-flammes – et traitez-les rapidement.

Une fois vaincus, ils abandonneront le Masques psycho et goutte à goutte et quelques touches blanc cassé qui peuvent ouvrir un coffre dans la nouvelle colonie. C’est ça! Si vous avez besoin de plus d’un guide visuel, vous pouvez regarder la vidéo de notre ami Arekkz. Nous mettrons à jour cette page avec de nouveaux masques au fur et à mesure que nous les trouverons, alors revenez bientôt. Si vous êtes toujours à la recherche des masques Hunter de l’année 1, consultez notre guide ici.