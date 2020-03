The Division 2: Warlords Of New York: La revue Kotaku

Lorsque The Division 2 a été lancé en mars dernier, le jeu de tir basé sur une couverture situé dans un Washington accidenté a été accueilli favorablement par les fans et les critiques. Puis les choses ont mal tourné. Les joueurs qui s’attendaient à un jeu qui se développerait au fil du temps ont été déçus par le manque de nouveau contenu ainsi que par des changements d’équilibre qui ont altéré les constructions de personnages populaires. Des mois après sa sortie, le jeu s’estompait. Un an s’est maintenant écoulé depuis le lancement, et les développeurs d’Ubisoft de Division 2 espèrent maintenant revitaliser le jeu avec une extension payante appelée Warlords of New York et une mise à jour gratuite qui peaufine de nombreux systèmes de base de The Division 2. S’il s’agit d’un redémarrage, cela commence bien.

Warlords of New York ramène les joueurs au décor du jeu original de la Division 2016. La pandémie mondiale qui a ravagé le monde de The Division 2 a commencé à New York, c’est donc aussi un retour à zéro. L’heure et le cadre ont un peu changé. Le premier match a eu lieu en hiver dans le centre de Manhattan, près de monuments tels que Madison Square Garden. L’expansion est prévue l’été suivant, au centre-ville, plus près de Wall Street. Les joueurs passent l’extension à courir après Aaron Keener, l’antagoniste de ce premier match.

La Division est une force d’agents dormants sanctionnée par le gouvernement et disséminée dans toute l’Amérique qui est activée après une attaque aux armes biologiques le vendredi noir. Vous jouez comme un. Dans l’histoire du jeu, Keener a été l’un des premiers agents à devenir un voyou, tournant le dos au gouvernement fédéral et à The Division. Dans le premier jeu, il a quitté New York et a travaillé avec l’homme qui a aidé à créer le virus mortel d’origine. Il est maintenant revenu et a recruté quatre lieutenants pour l’aider à contrôler New York. Ce sont les Warlords éponymes de New York. Les joueurs doivent traquer ces seigneurs de guerre, combattre à travers leurs armées, les éliminer et trouver des indices sur la localisation de Keener.

Il y a de superbes vues sur NYC dans cette nouvelle extension. Capture d’écran: Ubisoft

La chasse à Keener prend six heures, donnez ou prenez le temps que vous passez sur les missions secondaires et les objets de collection en cours de route. Il n’y a pas beaucoup d’histoire. C’est parce que le jeu vous permet de vous attaquer à n’importe quel chef de guerre que vous voulez dans n’importe quel ordre. C’est cool, mais cela signifie également que l’histoire commence lorsque vous atterrissez à New York et n’avance pas tant que vous n’avez pas éliminé tous les seigneurs de la guerre. Bien que les personnages originaux de la division comme Faye Lau reviennent dans cette extension, ils obtiennent quelques moments d’histoire intéressants en dehors du début et de la fin.

Bien que Warlords ne raconte pas une grande histoire, il inclut le combat de division classique que j’aime tant. La Division a toujours été un tireur de couverture très mobile lorsque vous vous déplacez d’un coin d’un bâtiment à un endroit derrière un mur en ruine vers un autre point de couverture tout en engageant l’ennemi. Le jeu de tir instantané est toujours extrêmement satisfaisant dans Warlords. Je terminerais une mission et quitterais la zone et me retrouverais dans une fusillade avec des ennemis aléatoires pendant des minutes à la fois avant de me rappeler que j’ai plus à faire. Cela s’est produit à New York autant qu’à Washington.

Cette nouvelle extension ajoute une poignée de nouvelles missions, remplies de combats. Les développeurs de Massive semblent également plus disposés à faire bouger les choses et à donner aux joueurs plus à explorer. Presque chaque mission contient de petites énigmes et des récompenses cachées, juste hors de vue. Un point culminant comprend une arène entourée de clôtures électriques. À l’intérieur, vous pouvez clairement voir une récompense rare. Pour pénétrer à l’intérieur, les joueurs devront retrouver des boîtes à fusibles cachées dans certains endroits éloignés. Des puzzles simples mais gratifiants comme celui-ci sont partout dans Warlords. Cette extension contient également des combats de boss plus uniques. Un combat remarquable m’a opposé à un homme qui utilise des hologrammes pour distraire ou tromper le joueur. Dans la partie principale de The Division 2, les rencontres de combat étaient répétitives. Dans l’extension, je n’ai jamais pu prédire comment se déroulerait le prochain combat.

Si vous n’aimiez pas ou ne vous inquiétiez pas du combat dans le jeu précédent, rien dans Warlords of New York ne changera d’avis. Il existe de nouvelles capacités, comme une bombe collante et un émetteur d’hologramme, mais je ne les ai pas immédiatement trouvées aussi utiles que mes autres capacités.

Les rues de NYC sont plus étroites que DC, donc les combats sont plus intenses. Les gens qui aiment utiliser des SMG et des fusils de chasse seront heureux. Capture d’écran: Ubisoft

La grande star de cette nouvelle extension est la nouvelle carte. Contrairement à la poignée de missions isolées ajoutées à The Division 2 au cours de la dernière année, New York est un nouveau monde à explorer. C’est environ un tiers de la taille de DC et c’est magnifique. Les artistes de Massive sont parfaits pour rendre la destruction et les ruines incroyables. La carte regorge également de choses à faire. Je n’arrêtais pas d’être distrait par les choses à grimper, les tunnels à naviguer et les clôtures à sauter. Parce que la chronologie de la série a avancé, ce New York n’est pas recouvert de neige comme le Manhattan du premier match. C’est l’été et un ouragan a détrempé l’endroit. Par rapport à DC de The Division 2, les rues sont plus étroites, les combats sont plus chaotiques et le monde est plus dense avec des intérieurs à découvrir.

L’extension est adaptée aux joueurs dont les personnages dans le jeu principal ont atteint le niveau 30, mais vous pouvez également simplement commencer un nouveau jeu de caractères à ce niveau. Au cours de l’extension, le personnage atteindra le niveau 40. Si vous restez dans DC et n’achetez pas l’extension, vous ne pouvez pas atteindre le niveau 40. Vous pouvez atteindre le score d’équipement 515, qui est une mesure entièrement différente du joueur puissance qui était auparavant plafonnée à 500. C’est assez déroutant, mais si vous avez l’extension, revenir à DC signifie que vous pourriez jouer avec des gens qui ont des scores élevés alors que vous n’en avez pas. C’est un choix étrange, mais je devrai passer plus de temps avec le jeu pour voir s’il est juste bizarre ou s’il finit par être un problème.

La division 2

Citation de retour de la boîte

“La ville qui ne dort jamais, car il y a trop de coups de feu.”

Type de jeu

Looter-Shooter basé sur la couverture à la troisième personne

Aimé

Nouvelle ville à explorer, combats de boss sympas, changements de butin et de progression, fin

N’a pas aimé

Manque de narration, lancement des bugs de la semaine

Développeur

Divertissement massif

Plateformes

PlayStation 4 (joué), Xbox One, PC

Date de sortie

2 mars 2020

Une fois que vous avez atteint le niveau 40, vous accédez au nouveau système de récompense de fin de partie. Auparavant, augmenter le niveau de votre personnage une fois que vous atteigniez le niveau maximum vous gagnait un petit cache d’approvisionnement. Ceux-ci contenaient des armes et des équipements. La plupart étaient des déchets pour les joueurs de haut niveau qui portaient déjà des armes exotiques et des équipements d’élite. Ce système a été remplacé par une nouvelle récompense pour avoir accumulé de l’XP. Désormais, les joueurs gagnent des points qui peuvent être placés dans différents attributs, comme des dégâts par balle ou une régénération d’armure, améliorant leur personnage de manière permanente. Les améliorations sont petites, mais, au fil du temps, les joueurs dévoués pourront gagner de beaux bonus pour leur agent. Le tout me rappelle le système Badass Rank dans Borderlands 2 et 3. C’est un grand changement et un lien avec Ubisoft essayant de limiter la quantité de déchets que vous devez traiter.

Avec Warlords et cette nouvelle mise à jour, Massive semble dédié à réparer les tas de joueurs de Division 2 de butin inutiles qui se retrouveraient après avoir joué quelques missions ou terminé certains événements. Ce n’était jamais amusant de gérer des tas de butin, mais parce que ce butin pouvait contenir des traits ou des capacités utiles qui pourraient être ajoutés à un meilleur équipement, vous ne pouviez pas simplement tout jeter sans regarder. Cela a pris du temps et conduit à de nombreuses heures dans les menus, gérant un coffre rempli de mauvais équipement qui pourrait être utile à l’avenir. Ce n’est plus ainsi que fonctionne la phase finale de Division 2 même si vous n’achetez pas l’extension. Pour commencer, moins de butin tombe moins souvent pendant le jeu normal, ce qui signifie que votre inventaire ne sera pas rempli d’ordures que vous devrez trier. Grâce à la mise à jour gratuite que même les joueurs sans extension obtiennent, tous les équipements et armes ont été modifiés, simplifiant leurs capacités et leurs statistiques. Les armes et les armures, en particulier les trucs de qualité inférieure, n’ont tout simplement pas autant d’avantages ou de compétences. Cela pourrait conduire à un avenir où le jeu donnerait l’impression d’avoir moins de builds, mais au moins pour l’instant, cela a rendu le traitement du butin beaucoup plus facile.

De plus, grâce à cette mise à jour gratuite, vous pouvez désormais stocker de très bonnes capacités et compétences d’armes et d’équipement dans votre bibliothèque de recalibrage. Et vous n’avez pas besoin de deviner si une statistique est bonne, mauvaise ou terrible. Au lieu de cela, The Division 2 a maintenant des mètres, ce qui représente la qualité de cette statistique ou de cette compétence et si vous avez déjà quelque chose de mieux enregistré. Cela signifie qu’en un coup d’œil, vous pouvez voir si ce nouveau fusil que vous avez obtenu est utile. Si toutes ses statistiques montrent qu’elle n’a rien que vous voulez pour votre bibliothèque, vous pouvez simplement la lancer et passer à autre chose. Et une fois qu’une capacité est dans votre bibliothèque, vous pouvez l’utiliser pour améliorer d’autres choses autant que vous le souhaitez. Les coffres remplis de trucs à utiliser plus tard ont donc disparu. Vous êtes libre de tout encombrement, agent.

Cette zone sur le toit est totalement facultative et seuls les joueurs qui explorent et font des activités le verront. Il y a beaucoup d’endroits comme celui-ci dans Warlords. Capture d’écran: Ubisoft

Il est impossible de juger de l’impact de Warlords of New York pour le moment, car une partie de ce que les gens qui l’obtiennent ont accès sont les nouvelles saisons de fin de partie. Ceux-ci fonctionnent comme dans d’autres grands jeux sans fin comme Fortnite, ce qui signifie que oui, The Division 2 a maintenant un laissez-passer de combat. Mais une saison dans ce jeu est plus qu’une simple passe de bataille. Comme les développeurs l’ont expliqué, le plan est d’offrir aux joueurs de nouveaux événements et objectifs (sinon de nouvelles missions) chaque semaine. Sans gâcher la fin de Warlords, il y a une raison pour laquelle les joueurs doivent traquer un tout nouveau groupe d’agents voyous et ces nouvelles saisons seront comment vous et d’autres joueurs les traquerez. Tout ce que vous faites vous donnera de l’XP qui vous aidera à améliorer votre passe de combat. Une nouvelle fonctionnalité de directives vous rendra les missions plus difficiles en plus de simplement augmenter la difficulté, et les joueurs pourront gagner encore plus d’XP s’ils sont prêts et prêts à relever des défis plus difficiles.

Les saisons dureront 12 semaines et comprendront de nouveaux agents voyous à retirer et de nouveaux équipements à collecter. Les saisons sonnent bien. Mais rien de tout cela n’est encore en direct. La première saison commence le 10 mars. Donc jusque-là, je ne peux pas dire si les saisons vont être une bonne chose à revenir chaque semaine ou une perte de temps. J’espère que les saisons pourraient être un excellent moyen d’empêcher la phase finale de la Division 2 de redevenir statique et ennuyeuse.

Warlords of New York n’est pas The Division 3. Mais cela ressemble beaucoup à Division 2.5 ou même 2.6. C’est un grand pas en avant pour le jeu, en corrigeant les problèmes qui existent depuis l’année dernière et en donnant aux joueurs plus à faire et une meilleure progression en fin de partie. Le récit réel de Warlords n’est pas aussi bon ou engageant que la longue campagne de The Division 2, mais les nouvelles missions elles-mêmes sont amusantes et aideront les joueurs à travailler davantage dans les semaines et les mois à venir. Et à tout le moins, avoir une nouvelle ville à explorer et à visiter rendra le jeu d’une autre année de The Division 2 plus agréable et moins répétitif.

New York, c’est un enfer de ville.

