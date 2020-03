The Elder Scrolls Online obtient une période de jeu gratuite sur PS4, Xbox One et PC

Si vous êtes coincé à la maison avec peu de choses à faire et que vous cherchez un jeu en ligne, nous avons de bonnes nouvelles pour vous: The Elder Scrolls Online de Bethesda offre un accès gratuit à son jeu de base sur PS4, Xbox One et PC en avril. Du 1er au 13 avril, vous pouvez jouer gratuitement à The Elder Scrolls Online sur PS4 et Xbox One, tandis que l’événement de jeu gratuit de Steam ne fonctionne que jusqu’au 6 avril.

L’événement de jeu gratuit d’Elder Scrolls Online comprend le Greymoor Prologue du jeu, qui est un aperçu du chapitre Greymoor du jeu. Le prochain DLC sortira le 18 mai pour PC et Mac et le 2 juin pour Xbox One et PS4.

Cette période de jeu gratuit coïncide également avec l’événement Jubilee Anniversary du jeu, qui offre des possibilités de double XP, des récompenses exclusives et un délicieux gâteau pour célébrer le sixième anniversaire du jeu. Si vous avez joué à The Elder Scrolls Online lors de précédents événements gratuits, vous pourrez continuer votre progression normalement. De plus, les nouveaux comptes ESO recevront 500 couronnes à dépenser dans la boutique de devises premium du jeu.

The Elder Scrolls Vente en ligne

En plus de l’événement de jeu gratuit, l’édition standard et le chapitre Elsewyr pour The Elder Scrolls Online bénéficieront de réductions importantes si vous souhaitez continuer à jouer. Des packs de couronnes sont également en vente, mais vous feriez mieux d’agir rapidement si vous voulez économiser – cette promotion de devises premium se termine le 6 avril sur Xbox One et PC. Elle dure jusqu’au 15 avril sur PS4.

Les offres sur The Elder Scrolls Online débuteront à des moments différents selon votre plateforme. Vous pouvez vérifier les dates et où acheter ci-dessous.

Xbox One

Sur Xbox One, l’édition standard est déjà en vente au prix de 8 $ (au lieu de 20 $) jusqu’au 15 avril. Le chapitre Elsweyr sera réduit du 3 avril au 15 avril.

PS4

Sur PS4, l’édition standard et le chapitre Elsweyr seront en vente du 1er au 15 avril.

PC

Les joueurs PC peuvent profiter de réductions sur l’édition standard et le chapitre Elsweyr du 31 mars au 15 avril.

