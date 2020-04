The Entertainment War maintenant disponible en format physique

Après avoir traversé le eShop de Nintendo Switch le 12 décembre dernier Meridiem Games a annoncé sur Twitter une excellente nouvelle, et c’est que SuperEpic: The Entertainment War Il est disponible en format physique pour l’Espagne.

#SuperEpic: The Entertainment War DÉJÀ DISPONIBLE au format physique pour PS4 et Switch ➡ https://t.co/xNoQqQigzF

Rejoignez un raton laveur et un lama dans leur quête pour sauver le monde du jeu vidéo tel que nous le connaissons! un jeu d’aventure d’action de style Metroidvania. pic.twitter.com/cI08060Aad

– Meridiem Games (@MeridiemGames) 13 avril 2020

SuperEpic: The Entertainment War arrive sur Nintendo Switch en édition standard et en édition collector

Les joueurs amateurs de cartouches peuvent acheter l’une des metrodvania les plus attrayantes de ces derniers mois dans leur magasin de confiance aujourd’hui. De la main de l’éditeur Meridiem Games nous avons reçu ce titre développé par Undercoders, une étude indépendante de Barcelone, qui nous met dans la peau d’un raton laveur rebelle qui doit affronter Regnantcorp dans un futur dystopique où une entreprise qui crée des jeux vidéo asservit la population avec ses propositions libres et addictives. Peut-il y avoir une prémisse plus originale et effroyablement réelle que celle de SuperEpic: The Entertainment War?

Voir aussi

Le jeu vidéo a reçu des critiques positives grâce à sa section audiovisuelle et jouable, avec de multiples références humoristiques en même temps qu’il offre une critique de la façon dont certains sujets sont abordés dans notre secteur bien-aimé, donc je suis sûr que SuperEpic: The Entertainment War Ce sera l’un de ces titres qui vaudra la peine d’être sur notre étagère de collection pour sa personnalité unique. Désireux de goûter cette metroidvania ont passé leurs bons mois à en profiter, mais parfois l’attente en vaut la peine pour les collectionneurs de matériel.

La version physique qui nous apporte Meridiem Games Il a subi un léger retard par rapport à sa date d’arrivée initialement prévue dans notre pays, mais l’attente touche à sa fin, vous pouvez donc l’acheter maintenant dans son édition standard ou dans une édition collector pour votre Nintendo Switch (et PS4). Cette édition standard précitée au prix de € 34,99 le sien SuperEpic: The Entertainment War dans une cartouche tandis que l’édition collector baptisée «Édition de badge»Ajoutez un jeu d’épingles des personnages principaux de l’aventure dans un étui exclusif pour 49,95 €.

Connexes