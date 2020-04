The Everlasting Sapling arrive sur Nintendo Switch en mai

Nintendo Commutateur C’est une console qui, aujourd’hui, a un catalogue de titres plus qu’énorme disponible via son eShop, et cela augmente de plus en plus. Ainsi, le dernier titre à confirmer son arrivée dans la boutique virtuelle de cette console hybride a été Bug Fables: le jeune arbre éternel, qui ne tardera pas à attendre, car il sera disponible sur 28 mai 2020. Faites attention aux lignes suivantes pour connaître chacun des détails de ce titre particulier dans lequel nous pouvons voir une influence plus que notable de la saga Paper Mario!

Bug Fables: The Everlasting Sapling apportera ses insectes à la console hybride le 28 mai 2020

C’EST ARRIVÉ! Bug Fables: The Everlasting Sapling arrive sur #Switch, # PS4 et #XBOXONE ce 28 mai! Vous pouvez précommander #BugFables à partir du 14 mai!

Apprenez-en plus ici et profitez de la bande-annonce de notre lettre d’amour #RPG! https://t.co/fhfXay6FBp pic.twitter.com/NtAZuaaga6 – Consoles, 28 mai! Bug Fables! (@PaperBugDev) 29 avril 2020

Dans le confinement caché de Bugaria, les insectes du monde entier recherchent un grand trésor, et Vi, Kabbu et Leif n’allaient pas être moins, car ils se lancent également dans cette grande petite aventure. Donc dans Bug Fables: le jeune arbre éternel nous allons grands environnements éparpillés partout 7 chapitres de l’histoire dans lequel nous devons faire face à des ennemis en utilisant un système de combat au tour par tour dans lequel il y a des commandes d’action pour améliorer les attaques. Il y a encore plus que 30 quêtes secondaires et 15 boss en option! Bien sûr, il convient également de noter que ce titre de Moonsprout Games (publié et localisé par DANGEN) aura l’espagnol parmi leurs langues, en plus de l’anglais et du japonais, ce ne sera donc pas une excuse pour ne pas accompagner les trois insectes qui jouent dans cette histoire.

Et vous, connaissiez-vous déjà Bug Fables: The Everlasting Sapling en raison de sa précédente version sur PC ou venez-vous de découvrir son existence maintenant qu’il a confirmé qu’il atteindra également les différentes consoles du marché?

