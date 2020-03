The First Animal Crossing: New Horizons Update offre aux joueurs une console Nintendo Switch

Plus tôt cette semaine, Nintendo a annoncé qu’il allait lancer sa première mise à jour majeure pour Animal Crossing: New Horizons avant même la sortie du jeu. Cette mise à jour – qui est maintenant disponible en téléchargement – vous donnera accès à des fonctionnalités multijoueurs en ligne et bien plus encore. Il y a aussi quelques surprises dans la version 1.1.0.

Pour remercier les utilisateurs d’avoir téléchargé la mise à jour, Nintendo offre un Switch gratuit dans le jeu. Lorsque vous appuyez dessus, vous obtenez l’écran de démarrage familier et un son de clic. Si vous avez acheté un Switch sur le thème Animal Crossing, vous recevrez ce même modèle dans le jeu. Cette mise à jour ajoute également un tapis spécial Nook Inc., qui peut être acheté avec Nook Miles.

En dehors de cela, la première mise à jour prépare les joueurs pour les festivités du Bunny Day, qui ont lieu entre le 1er avril et le 12 avril. Lorsque la date atteindra le 1er avril (en temps réel), un patch (version 1.1.0a) sera déployé pour activer l’événement. Pour vivre Pâques, vous devez vous assurer d’avoir associé un compte Nintendo.

Enfin, cette mise à jour ajoute la prise en charge de l’application NookLink. Ce service (situé dans l’application Nintendo Switch Online) sera lancé le 20 mars à 13h00 JST. NookLink, comme détaillé précédemment, vous permet de numériser des modèles avec des codes QR et de communiquer avec vos amis via la messagerie texte et vocale.

Vous obtiendrez le commutateur Animal Crossing si vous en avez acheté un dans la vraie vie.

