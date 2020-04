The Fox Awaits Me sur Nintendo Switch à partir du 16 avril

Bien qu’en avril, il semble que nous aurons une bonne occasion de rattraper les jeux que nous avons en attente, cela ne signifie pas que nous n’allons pas trouver quelques versions qui ne valent pas au moins le coup d’œil. Un exemple de cela que nous avons dans The Fox Awaits Me, le nouveau roman visuel de COSEN, qui nous ont déjà amené dans le passé à la console hybride Panty Party.

COSEN publiera ce roman visuel qui parie sur un ton léger, où la comédie prédomine, mais sans oublier le bon drame, dans le Nintendo Switch eShop le 16 avril, ayant un prix de € 40,99 et un poids de 2,9 Go. Les textes nous parviennent en japonais, Anglais, Coréen et chinois, à la fois simplifié et traditionnel, et il est déjà possible de le réserver. Que pensez-vous Ci-dessous, nous vous laissons avec son synopsis officiel, dûment traduit, et sa bande-annonce de lancement. À plus!

The Fox Awaits Me Synopsis et Launch Trailer pour Nintendo Switch

À mon arrivée, j’étais dans une forêt de bambous.

Il était dans un état de stupeur, donc il ne savait pas où il était et ne pouvait pas se rappeler qui il était. Il y avait une cloche sur une branche de bambou qui sonnait au rythme du vent. Alors que j’étais toujours ravi, j’ai pris cette cloche quelque peu étrange et l’ai suspendue autour de mon cou. “foyer.”. J’ai commencé à marcher dans la forêt de bambous. C’est alors que le vent a soudainement volé autour de moi, et quand j’ai regardé en arrière à ce moment, j’ai vu une petite main pâle.

“Maître … c’est vous …?”

Un renard se tenait là. Il pleurait et semblait très heureux.

Voir aussi

Skunk Shua boit les vents pour le personnage principal, Kaito, alors qu’ils vivent dans les bois près d’un étang, mais la divinité montagnarde Mim interfère avec Kaito et Shua, et la faucheuse Karin a failli tuer Kaito par accident. Une fois qu’ils se sont rencontrés, le triste sort du renard et du garçon continue son chemin. Kaito, qui a perdu la mémoire, peut-il s’opposer à ce sort?

Source

Connexes