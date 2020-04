The Game, plus en avril

De nouveaux jeux arrivent sur Xbox Games Pass ce mois-ci pour la console et le PC. Microsoft a également annoncé des avantages pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate.

Les jeux les plus récents ajoutés au Xbox Game Pass en avril étaient Nier: les automates deviennent une édition des dieux, et Service de livraison totalement fiable sur Xbox One, et Trop cuit 2 sur PC.

Le 9 avril, Chroniques d’Alvastia sera ajouté pour Xbox One. Dans l’aventure-rpg, deux frères et sœurs Alan et Elmia commencent leur voyage pour venger la mort de leurs parents alors qu’ils se battent pour endiguer la marée de monstres inondant le monde. Vous le distribuerez aux ennemis dans des batailles au tour par tour avec jusqu’à 13 membres du groupe, pourrez mettre à niveau vos améliorations, participer à une arène de combat et poursuivre de nombreuses quêtes. Il arrive également bientôt au service sur PC.

Ce même jour, Voyage sur la planète sauvage sera ajouté au service pour console. Dans le jeu d’aventure à la première personne, vous incarnez une nouvelle recrue dans Kindred Aerospace et vous serez déposé sur une planète inexplorée avec peu d’équipement et «aucun véritable plan». Vous devrez explorer, cataloguer la flore et la faune extraterrestres tout en décidant si la planète est apte aux humains.

Bientôt sur le service sur PC est le titre sports-sim Football Manager 2020et le rpg Mistover. Dans ce dernier, vous partirez en expédition et chaque mouvement que vous ferez changera l’avenir. Vous allez créer votre propre Corps et explorer différentes régions du Pilier du désespoir. Cela inclut les forêts, les lacs, les montagnes, les villes, etc.

Vient également sur PC Stranger Things 3: Le jeu. Dans ce document, vous jouerez à travers des événements familiers de la série tout en découvrant des quêtes inédites, des interactions avec les personnages et des secrets. Tout comme dans l’émission, le travail d’équipe est important, et vous pouvez rejoindre un ami dans une coopération locale à deux joueurs pour explorer le monde de Hawkins, résoudre des énigmes et combattre en tant que l’un des douze personnages de l’émission.

En plus d’annoncer de nouveaux jeux à venir Xbox Game Pass, Microsoft a également révélé que certains titres quitteraient le service 15 avril. Voici la liste:

Le livre des contes non écrits 2 (console)

Fès (PC)

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition (console)

Dans la brèche (PC)

MX vs ATV Reflex (console)

Proie (console et PC)

Samurai Showdown 2 (console)

Valkyria Chronicles (PC)

Parallèlement à l’actualité des nouveaux jeux Xbox Game Pass, de Avantages sont disponibles. À l’heure actuelle, sur PC et console, vous pouvez obtenir 5 000 points MyTEAM et 30 améliorations de compétences de NBA 2K20, un pack Xbox Starter avec des crédits et plus pour Warframe, et un pack de bonus mensuel pour Phantasy Star Online 2. Vous pouvez également toujours obtenir une coque, un drapeau, une voile et une figure de proue inspirés des Ori dans Sea of ​​Thieves, un pack de 5 dieux dans Smite et trois chars gratuits dans World of Tanks.

