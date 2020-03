The Good Life, le nouveau jeu de SWERY, arrivera également sur Nintendo Switch

Hidetaka Suehiro, mieux connue sous le nom de SWERY, a surpris sa présence plus tôt dans la journée lors du dernier Indie World de Nintendo. Malgré le fait que ce développeur travaille sur plusieurs projets, dont Deadly Premonition 2 pour Switch, il était temps de révéler que La bonne vie, un jeu sur lequel son équipe travaille depuis 2018, à venir sur Nintendo Switch cette année.

Voici la description offerte par le jeu:

«The Good Life est un jeu de rôle remboursable de dettes de la vie quotidienne co-développé par SWERY White Owls Inc. et une équipe de développement dirigée par Yukio Futatsugi, le créateur de Panzer Dragoon et Phantom Dust.

Incarnez Naomi, une journaliste de New York qui déménage dans une ville britannique appelée Rainy Woods pour rembourser son énorme dette.

La seule façon d’échapper à l’enfer de la dette est de prendre des photos des événements dans la ville et d’en rendre compte. Bien sûr, «la ville la plus heureuse du monde» n’est pas votre ville moyenne… »

The Good Life a été annoncé il y a quelques années parallèlement à une campagne Kickstarter, demandant 68 000 000 ¥, et a réussi à lever 81 030 744 ¥. À l’époque, seules les versions étaient confirmées pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Heureusement, Aujourd’hui, il a été révélé que les utilisateurs de Nintendo Switch pourront également profiter de ce titre lors de sa sortie en 2020.

Via: Indie World

.