The House in Fata Morgana arrive sur Nintendo Switch

Les fans de romans visuels qui possèdent une Nintendo Switch sont sur le point de vivre l’une des expériences narratives les plus étonnantes de la génération. Après avoir été porté sur une variété de plates-formes différentes, The House in Fata Morgana arrive enfin sur Nintendo Switch.

Il est temps d’enregistrer votre nom sur Switch en tant que notre partisan!

Comme nous l’avons promis auparavant, nous allons créditer ceux qui ont choisi StrongZ et au-dessus des plans pour notre travail! Nous portons maintenant Fata dans Switch, donc j’aimerais enregistrer votre nom sur le rôle de crédit final.https: //t.co/gR1FyGagpS pic.twitter.com/kt27VRX2qe

– Novectacle (@Novectacle_EN) 6 janvier 2020

Annoncé sur Twitter par le développeur du jeu, Novectacle, le roman visuel gothique est actuellement en cours de portage sur la Nintendo Switch. Bien qu’une date ou un calendrier de sortie spécifique n’ait pas été partagé, il a au moins été confirmé que la Nintendo Switch recevra la version mise à jour du jeu, The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition.

Cette version du jeu est arrivée plus tôt cette année aux côtés de ses ports PlayStation 4 et PlayStation Vita, améliorant divers aspects de l’expérience pour les écrans 4K. Il présente des conceptions d’interface utilisateur mises à jour, de nouveaux arrière-plans, des illustrations redessinées et divers effets visuels améliorés. Il existe également une suite de nouveaux contenus d’histoire qui n’étaient pas disponibles dans la version PC originale du jeu.

Chose intéressante, ce n’est pas la première fois que The House in Fata Morgana est disponible sur une plate-forme Nintendo. En juillet 2016, FuRyu a publié le jeu sur la Nintendo 3DS au Japon. Cette version, cependant, n’a jamais été officiellement localisée.

