The Humble RPG soldes remises The Witcher 3, Nier Automata, Final Fantasy et plus

Une nouvelle vente est en cours au Humble Store, offrant des économies pouvant aller jusqu’à 90% sur une gamme de RPG PC haut de gamme.

Bien sûr, avant même de cliquer sur ce post, vous saviez que The Witcher 3 serait proposé. Vous bénéficiez d’une réduction de 70% sur l’édition Game of the Year pleine à craquer. C’est celui qui est fourni avec les packs d’extension Hearts of Stone et Blood & Wine. Des centaines d’heures de tueries de monstres moralement grises et de politicerie stoïque vous attendent – et tout cela est glorieux.

Le prochain gros jeu de la vente est le Nier Automata: Game of the Yorha Edition à 50% de réduction. Encore une fois, il s’agit d’une version du jeu qui comprendra tous les DLC, bien que cela ne représente en réalité que quelques tenues et des combats de boss supplémentaires. Le jeu de base est absolument formidable en soi – un RPG d’action étrange, merveilleux et perspicace de l’esprit déformé de Yoko Taro.

De là, nous entrons dans le monde des JRPG plus traditionnels et Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom. Humble propose l’édition Prince à 67% de réduction, qui comprend le jeu complet, le laissez-passer de saison et l’équipement bonus. C’est un RPG pittoresque et charmant de Ghibli qui vaut vraiment le coup si vous aimez le classique.

L’original Ni No Kuni: Wrath of the White Witch – Remastered est également réduit de 20%, si vous souhaitez découvrir la série depuis le début.

En parlant de JRPG, peut-être que le plus grand nom de tout le genre est également bien représenté dans cette dernière vente. Vous pouvez obtenir à la fois Final Fantasy 15 et Final Fantasy 10 / 10-2 HD Remaster à 50% de réduction.

Vous avez un peu de temps avant le lancement de Final Fantasy 7 Remake en avril et peut-être que la dernière démo vous a inspiré pour jouer autre chose de la série en attendant?

Il y a des dizaines de jeux proposés dans la vente Humble RPG, alors assurez-vous de la parcourir pour voir si quelque chose vous intéresse.

