The Initiative, la mystérieuse étude de Xbox, ajoute une nouvelle signature de Naughty Dog

Que fait Microsoft avec son équipe la plus secrète pour la Xbox Series X?

Dès la fondation deL’initiative, le studio de jeu vidéo le plus mystérieux deMicrosoft, Il a été vendu comme une sorte d’équipe de rêve de développeurs de la côte ouest des États-Unis pour travailler sur Xbox Series X. Preuve en est, la dernière signature de Microsoft qui a été reprise par GamingBolt:Sylvia Chambers, qui a travaillé dans le département d’animation de la saga Uncharted àChien coquine, ajoutant un nouveau talent du studio deEvan Wellsaux rangs de la firme de Redmond.

Microsoft attire de nouveaux talents sur le rivage SonyIl y a beaucoup de signatures qui ont été faites dans l’équipe à partir d’études deSony. En fait, Chambers n’est pas le premier ajout connu à venir de Naughty Dog ces derniers mois; Ryan Trowbridge et Robert Ryan ont fait de même dans leur journée. Divers talents se sont également joints depuisSony Santa MonicaL’Initiative, dont le producteur de God of War, Brian Westergaard, ou le responsable de l’environnement pour la dernière aventure de Kratos, Erik Jakosen.

On spécule sur le retour d’une saga classiqueQue peut-on faire avec une telleéquipe star? Revoir les indices sur le titre qui est en train d’être créé en Californie, beaucoup. Qu’a-t-on dit exactement du jeu vidéo que l’Initiative est en train de développer? Fondamentalement, qu’est-ce que “une folieIl y a également eu des spéculations sur le sauvetage d’une saga Xbox classique pour Xbox Series X par la nouvelle étude, bien qu’il n’y ait pas encore d’informations à ce sujet qui donnent des informations officielles au-delà des déclarations suspectes du patron de la Xbox,Phil Spencer.

Ce qui semble clair, c’est que nous verrons bientôt le jeu The Initiative. Il restera à être patient et à attendre de nouvelles nouvelles de Microsoft, qui semble être, sans aucun doute,l’un de ses projets les plus importantspour la nouvelle génération de consoles. Le lancement de la Xbox Series X est toujours prévu pourfin de cette année.

