The Last Campfire, la nouveauté des créateurs de No Man’s Sky, fera ses débuts cette année

Plus tôt dans la journée, le 17 mars, il y avait une excellente nouvelle pour les fans de Hello Games, les créateurs de No Man’s Sky, parce que dans la diffusion Nintendo axée sur les Indes (Indie World), le studio a donné un nouveau look à The Last Campfire, en plus de sa fenêtre de lancement annoncée.

Hello Games a partagé une nouvelle bande-annonce dans laquelle on voit que le titre, après plus d’un an après avoir été officiellement révélé aux Game Awards 2018, a déjà une date de sortie, prévue pour un certain point cet été et, bien que Il a été initialement annoncé dans la présentation Nintendo, il arrivera sur toutes les consoles (PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch) ainsi que sur PC.

Le dernier feu de camp prendra une direction différente de No Man’s Sky

Mieux encore, la vidéo teaser a montré plus sur l’histoire à communiquer. Dans The Last Campfire, comme vous pouvez le voir ci-dessous, Hello Games a opté pour un style graphique de style film d’animation avec un design de personnage adorable et sera dans une proportion plus petite par rapport au géant No Man’s Sky. Ce jeu sera en charge de Hello Games et des créatifs qui ont travaillé sur LostWinds.

Le dernier feu de camp sera davantage axé sur les sentiments narratifs et communicatifs, car il racontera “l’histoire d’un braise (braise) perdu et piégé dans un endroit labyrinthique à la recherche de sens et d’un chemin de retour”, selon la description officielle. .

A la recherche d’allumer le dernier feu de joie

À en juger par la remorque, vous pourrez entrer dans une forêt sombre où il y aura des ruines et vous devrez collecter le feu (braises) nécessaire pour imprégner la vie d’autres créatures transformées en pierre et similaires au protagoniste.

«Avec The Last Campfire, nous voulions vraiment créer quelque chose avec un look de film plus animé avec un impact émotionnel. Nous espérons que cela prendra la forme de quelque chose d’un peu spécial », a déclaré Sean Murray, fondateur de Hello Games.

Avec The Last Campfire, Hello Games se lancera dans un autre jeu après avoir supporté No Man’s Sky ces dernières années avec des mises à jour entièrement gratuites et en ajoutant de nombreuses nouvelles sur le gameplay. En fait, il y a quelques semaines, le plus récent a été publié, celui qui permet de naviguer dans l’espace à bord de navires vivants. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Hello Games si vous consultez cette page.

