The Last of Us aura une série pour HBO et proviendra du créateur de Tchernobyl

The Last of Us s’est démarqué dans l’industrie pour nous raconter une histoire déchirante qui touchera bientôt plus de gens. Nous le disons car bientôt votre monde sera adapté à une série télévisée réalisée par HBO.

Tel que rapporté par The Hollywood Reporter, la série The Last of Us sera sous la responsabilité de Craig Mazin, qui est surtout connu pour son travail à Tchernobyl. Cela dit, il mettra également en vedette la participation de Neil Druckmann, directeur de The Last of Us, qui servira de scénariste et producteur exécutif de la série.

“Neil Druckman est, sans aucun doute, le meilleur écrivain travaillant dans le milieu des jeux vidéo et The Last of Us est son chef-d’œuvre”, a expliqué Mazin. “Avoir la possibilité d’adapter son incroyable œuvre d’art est un de mes rêves depuis des années et je suis honoré de le faire en alliance avec Neil.”

Un autre détail important est que parmi les producteurs du projet se trouve Evan Wells, président de Naughty Dog, ainsi que Caroly Strauss, un producteur connu pour son travail à Los Sopranos et The Wire.

Il convient de mentionner que la série The Last of Us ne se réalisera pas seulement grâce aux efforts de HBO. Ce qui se passe, c’est que ce sera une coproduction de Sony Pictures Television et PlayStation Productions. En fait, ce sera la première série télévisée de la nouvelle société de production qui cherche à étendre les franchises PlayStation à davantage de médias.

“Dès la première fois que je me suis assis pour parler à Craig, j’ai été surpris par son approche narrative, son amour et sa profonde compréhension de The Last of Us”, a déclaré Neil Druckmann. «Avec Tchernobyl, Craig et HBO ont créé un chef-d’œuvre tendu, horrible et émotionnel. Je ne pouvais pas penser à de meilleurs partenaires pour prendre l’histoire de The Last of Us comme une émission de télévision. »

Ce n’est pas la première fois que vous essayez d’adapter The Last of Us

Il est important de souligner que la série télévisée de The Last of Us ne sera pas la première fois sur laquelle vous tenterez d’adapter le jeu Naughty Dog. En fait, en mars 2014, il a été confirmé que Ghost House Pictures travaillait sur l’adaptation de l’histoire de Joel et Ellie au grand écran.

Malheureusement, il semble que le projet auquel Screen Gems a également collaboré n’ait pas abouti. Nous le disons depuis que nous n’en avons pas entendu parler depuis longtemps. Ainsi, on pense qu’il est pris au piège dans les limbes.

Il convient de mentionner que dans l’annonce de la série The Last of Us pour HBO, PlayStation Productions n’a fait aucune annonce concernant le film. Ainsi, nous ne savons pas si le projet doit être considéré comme annulé ou s’il est toujours possible de le voir sur grand écran.

The Last of Us est arrivé sur PlayStation 3 en 2013 et a ensuite eu une version remasterisée pour PlayStation 4. N’oubliez pas que sa suite, The Last of Us: Part II, sera présentée le 29 mai. Vous pouvez en savoir plus sur cette franchise en cliquant ici.

