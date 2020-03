The Last of Us est en train de devenir une émission de HBO

Le chef-d’œuvre primé de Survival-horror de Naughty Dog, The Last of Us, aura sa propre série télévisée HBO.

Comme l’a rapporté le Hollywood Reporter, Craig Mazin – connu pour la série Chernobyl – et l’écrivain et directeur créatif du jeu – Neil Druckmann – travailleront ensemble pour présenter l’histoire d’Ellie et Joel à la télévision.

Le président de Naughty Dog, Evan Wells, et Carolyn Strauss seront les producteurs exécutifs.

Le prochain spectacle couvrirait les événements du titre de Naughty Dog – écrit par Druckmann. En raison de la suite à venir, l’émission de télévision pourra encore se développer.

“Neil Druckmann est sans conteste le meilleur conteur travaillant dans le milieu du jeu vidéo, et The Last of Us est son magnum opus”, a déclaré Mazin dans un communiqué.

“Obtenir une chance d’adapter cette œuvre d’art à couper le souffle est un de mes rêves depuis des années, et je suis très honoré de le faire en partenariat avec Neil.”

Druckmann a ajouté: “Dès la première fois que je me suis assis pour parler avec Craig, j’ai été également époustouflé par son approche de la narration, son amour et sa profonde compréhension de The Last of Us.

“Avec Tchernobyl, Craig et HBO ont créé un chef-d’œuvre tendu, déchirant et émotionnel. Je ne pouvais pas penser à de meilleurs partenaires pour donner vie à l’histoire de The Last of Us en tant que série télévisée.”

The Last of Us a remporté plusieurs prix du jeu de l’année et est largement considéré comme l’un des meilleurs jeux des dernières générations. Plus de 17 millions d’exemplaires du titre apocalyptique ont été vendus sur PlayStation 3 et PS4. En janvier 2020, une liste d’emplois pour The Last of US 2 faisait allusion à une sortie potentielle sur PC.

“C’est une opportunité incroyablement excitante pour nous de nous associer à Craig, Neil, Carolyn et aux équipes de Sony, Naughty Dog et PlayStation pour donner vie au monde virtuel de ce jeu acclamé”, a déclaré le président de la programmation de HBO, Casey Bloys.

Chris Parnell, co-président de Sony Pictures Television Studios, a ajouté: “Il s’agit du premier de nombreux programmes que nous avons l’intention de développer avec nos amis de PlayStation Productions.

“The Last of Us est une brillante réalisation en matière de narration et de développement de personnages, et nous avons la chance d’avoir l’opportunité de travailler avec cette équipe pour l’adapter.”

The Last of Us n’est pas le premier jeu à être adapté à une émission de télévision. En décembre 2019, The Witcher a été publié sur Netflix pour faire l’éloge des critiques et des fans. Une deuxième saison de l’émission a été confirmée avant la diffusion du premier épisode.

Blizzard est également passé à des adaptations sur petit écran. Le mois dernier, des programmes d’animation pour Overwatch et Diable ont été confirmés.

Naughty Dog a une deuxième franchise qui cherche à être adaptée – Uncharted. Cependant, les débuts sur grand écran de Nathan Drake continuent d’être retardés car il a perdu un autre réalisateur plus tôt cette année.