The Last Of Us HBO Series – Noms confirmés – Un nom expurgé

Le co-créateur de la série HBO The Last Of Us, Neil Druckmann, a annoncé les premiers personnages de l’adaptation. Druckmann travaille avec le créateur de Tchernobyl, Craig Mazin, pour transformer le jeu post-pandémique en une série télévisée.

Il ne sera pas surprenant que la liste restreinte comprend des personnages majeurs notables du jeu. Dans un article de Druckmann, alors qu’il citait sur Twitter un article de HBO sur la Journée internationale de la femme, il a déclaré: “Et maintenant, vous avez Ellie, Riley, Tess, Marlene, Maria, [redacted], et quelques autres! “

Ainsi, le nom caviardé a retenu l’attention de tous. Bien sûr, étant donné qu’il s’agit d’un nom à quatre lettres, l’attention se tourne vers Joel. Mais n’oublions pas Dina, l’intérêt amoureux d’Ellie vu dans les bandes-annonces de The Last Of Us 2.

Peut-être que le nom expurgé fait référence à un personnage de The Last Of Us 2. Si la théorie se révèle correcte, nous verrions des éléments de la suite plus tôt que prévu dans l’adaptation télévisée.

Pour soutenir l’idée, en 2017, Naughty Dog a publié un post sur Twitter. Il a été annoncé qu’un personnage de Laura Bailey avait été confirmé pour la suite. Son nom a été caviardé. À l’époque, on avait conclu qu’elle pourrait jouer la mère d’Ellie, Anna.

Les noms révélés à ce stade suffisent à exciter les fans de The Last Of Us. L’annonce du nom de Maria, par exemple, doit sûrement confirmer la place de Tommy dans l’adaptation TV, ainsi que leur barrage hydroélectrique. Il y a de l’espoir que l’adaptation se concentrera davantage sur l’histoire secondaire de Left Behind, étant donné que le nom de Riley est apparu.

Cependant, Henry et Sam n’ont pas fait la coupe, tout comme l’antagoniste de Nolan North, David. Pourtant, la remarque de Druckmann sur «quelques autres» nous laisse espérer que de tels noms se matérialiseront dans un avenir proche.

