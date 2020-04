The Last Of Us II obtient une nouvelle date de sortie en juin

Après avoir été retiré du calendrier de sortie, The Last Of Us II a maintenant une nouvelle date de sortie et ce n’est pas si loin. PlayStation a annoncé que la suite très attendue sortira le 19 juin.

La nouvelle survient après que le jeu, initialement prévu pour février, a été repoussé pour la première fois jusqu’au 29 mai, puis retardé sans nouvelle date de sortie. PlayStation a également noté que Ghost of Tsushima devrait sortir le 17 juillet.

Hermen Hulst, de PlayStation, a déclaré dans l’annonce: “Je tiens à féliciter et à remercier personnellement les équipes de Naughty Dog et Sucker Punch Productions pour leurs réalisations, car nous savons que ce n’est pas une tâche facile d’atteindre la ligne d’arrivée dans ces circonstances. Les deux équipes ont travaillé dur pour offrir des expériences de classe mondiale, et nous avons hâte de voir ce que vous en pensez lorsqu’elles sortiront dans quelques mois à peine. Et enfin, je tiens à remercier la communauté PlayStation pour son soutien constant et sa patience. »

L’histoire du jeu est décrite comme suit: