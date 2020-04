The Last of Us: la bande-annonce de la partie II réalisée par un fan a impressionné Druckmann

Le retard de The Last of Us: Part II était une mauvaise nouvelle pour beaucoup, d’autant plus que ni Sony ni Naughty Dog n’ont confirmé une nouvelle date de sortie. D’un autre côté, les sociétés ont révélé que pour l’instant, il n’était pas prévu de publier une démo du titre pour PlayStation 4.

Pour cette raison, certains joueurs attendant The Last of Us: Part II ont passé une partie de leur temps à analyser les bandes-annonces passées et à voir les dernières captures d’écran qui nous montrent davantage la nouvelle aventure d’Ellie.

Un fan du titre s’est donné beaucoup de mal pour créer une bande-annonce du jeu qui a surpris de nombreux fans de Naughty Dog en raison de sa qualité. En fait, la bande-annonce est arrivée à Neil Druckmann, gestionnaire de jeu, et cela l’a époustouflé.

Fan a fait une bande-annonce incroyable pour The Last of Us: Part II

La bande-annonce en question a été réalisée par Cristian Drake, qui possède une chaîne YouTube dédiée à The Last of Us. Il y parle des nouvelles les plus importantes de la suite, de l’histoire en général de la série, des théories et d’autres sujets liés aux jeux.

Précisément l’une de ses vidéos les plus récentes est la bande-annonce Wolf, où il essaie avec succès de refléter l’essence de The Last of Us: Part II. La vidéo prend des parties des bandes-annonces officielles et leur donne une touche spéciale.

Comme nous vous l’avons dit, Neil Druckmann lui-même a accepté que la vidéo soit très bonne. Le créateur a partagé le travail de Drake sur ses réseaux sociaux personnels. Druckmann en a profité pour réaffirmer qu’il travaille dur avec Sony pour lancer la suite le plus rapidement possible.

“Cette bande-annonce de fans est si bonne que j’ai dû retourner sur Twitter pour la partager. (Nous continuons à travailler dur avec Sony pour leur fournir le jeu dès que possible) », explique une partie du message de Druckmann. Ci-dessous la vidéo:

Fan Cette fan-fan est tellement bonne, a dû revenir sur Twitter pour la partager. (Nous travaillons toujours dur avec Sony pour vous proposer le jeu dès que possible.) Revenons maintenant à mon nettoyage des médias sociaux. ❤️ https://t.co/ppnGvT7tES

– Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 10 avril 2020

Nous vous rappelons qu’il y a quelques jours, Sony a confirmé qu’elle rembourserait toutes les préventes numériques réalisées sur le titre. D’autre part, peu de temps après que le retard soit devenu officiel, plusieurs vidéos de gameplay ont été divulguées et ont rapidement été supprimées.

Au cas où vous l’auriez manqué: The Last of Us: Part II a disparu du PlayStation Store

The Last of Us: Part II n’a pas de nouvelle date de sortie sur PlayStation 4. Sur cette page, vous trouverez toutes les actualités liées à la suite attendue.

