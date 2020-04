The Last Of Us Part 2 est retardé grâce au coronavirus – HITC

Sony Interactive Entertainment

Naughty Dog et Sony Interactive Entertainment ont malheureusement retardé The Last Of Us Part 2 grâce à la pandémie de coronavirus.

Sony a initialement indiqué dans un communiqué qu’il n’y avait aucun risque jusqu’à présent de retarder leurs titres propriétaires, mais hier, il a été annoncé que la sortie de The Last Of Us Part 2 a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus.

Iron Man VR a également été retardé, ce qui signifie qu’il ne respectera pas sa date de sortie le 15 mai, et il y aura des fans préoccupés par la probabilité que Ghost Of Tsushima soit repoussé de sa date de sortie en juin.

Vous pouvez à la fois les déclarations de Naughty Dog et de Sony Interactive Entertainment concernant le retard ci-dessous:

Histoire originale:

The Last Of Us Part 2 est sans doute la PlayStation 4 exclusive la plus attendue de l’année aux côtés de Ghost Of Tsushima. Les fans auront déjà joué en tant que Ellie si le jeu avait rencontré sa date de sortie initiale de février, mais les fans craignent maintenant que le jeu ne soit retardé pour la deuxième fois grâce à la pandémie de coronavirus. Bien que l’anxiété des fans soit compréhensible malgré les préoccupations plus pressantes que la sortie d’un jeu vidéo, Sony a au moins suggéré qu’un retard n’est pas sur les cartes en ce moment.

Dans la préparation de sa sortie, Naughty Dog a récemment été examiné de près pour la crise signalée de The Last Of Us Part 2. Cependant, en dehors des rapports concernant son développement, la suite est massivement anticipée grâce à la façon dont son prédécesseur a été reçu avec le jeu le plus récompensé de l’histoire par les critiques.

Il est compréhensible que les fans ressentent la douleur d’attendre sa sortie, et il est également compréhensible que les fans craignent un autre retard.

Est-ce que The Last Of Us Part 2 sera retardé?

Un deuxième délai pour The Last Of Us Part 2 n’a pas été annoncé.

Certains fans craignent que The Last Of Us Part 2 ne soit à nouveau retardé en raison de la pandémie de coronavirus, mais un autre report n’a été annoncé ni par Sony ni par Naughty Dog.

Cependant, Sony a récemment fourni une déclaration concernant l’impact de la pandémie de coronavirus (via PushSquare). Cette déclaration mentionne comment les employés sont protégés et elle couvre également la possibilité de retarder les jeux.

Sous l’intitulé Impact sur les entreprises de Sony, la déclaration de Sony indique que «bien qu’aucun problème n’ait surgi jusqu’à présent, Sony surveille attentivement le risque de retards dans les calendriers de production des titres de logiciels de jeux dans ses studios propriétaires et studios partenaires, principalement en Europe. et les États-Unis “

Cela suggère qu’un retard pour The Last Of Us Part 2 et d’autres jeux prévus comme Ghost Of Tsushima n’est pas prévu à ce moment, mais que les choses pourraient éventuellement changer en raison des circonstances.

Nous savons déjà que Ceux qui restent a été retardé grâce au coronavirus (il devait être lancé le 15 mai), donc The Last Of Us Part 2 étant à nouveau reporté n’est pas hors de portée.

Cependant, pour le moment, la suite de Naughty Dog devrait toujours sortir le 29 mai.

