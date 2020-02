The Last of Us Part II: Ellie Edition obtient un réapprovisionnement demain

Par Elizabeth Henges,

Si vous avez raté l’édition très spéciale de The Last of Us Part II, vous avez de la chance – l’édition Ellie sera bientôt réapprovisionnée! En fait, très bientôt, car le réapprovisionnement aura lieu chez plusieurs détaillants demain matin.

Sony a annoncé via le PlayStation Blog que, entre autres, ils réapprovisionneraient The Last of Us Part II: Ellie Edition. Ceci est la plus grande édition disponible pour The Last of Us Part II, et a une tonne de goodies à collectionner pour le fan de Naughty Dog:

Le jeu (bien sûr) avec un étui Steelbook

Statue Ellie 12 ″

Mini livre d’art

Une réplique du sac à dos d’Ellie

Une réplique du bracelet d’Ellie

Patch The Last of Us Part II

Lithographie avec lettre de remerciement

Vinyle 7 ″

Autocollants et épingles

Autre contenu numérique

C’est beaucoup de choses! Et comme vous pouvez vous y attendre, tous ces goodies supplémentaires sont livrés avec un prix élevé, coûtant 229,99 $. Quoi qu’il en soit, les précommandes originales pour l’édition Ellie se sont rapidement vendues, et les fans réclament plus.

À partir de 6 h HNP (9 h HNE), une deuxième vague de The Last of Us Part II: Ellie Edition sera disponible en quantités limitées chez certains détaillants. Au lieu d’essayer désespérément de trouver le bon lien demain, vous pouvez suivre nos liens pratiques vers l’édition Ellie:

L’édition Ellie sera également disponible chez Walmart et Target, mais les pages de cette édition spécifique ne sont pas encore en ligne.

Vous cherchez encore plus de butin The Last of Us Part II? Pourquoi ne pas prendre le livre d’art complet de The Last of Us Part II de Dark Horse? Celui inclus dans l’édition Ellie ne fait que 41 pages, ce qui sera beaucoup plus joli sur votre étagère. De plus, il y a un nouveau thème dynamique que vous pouvez télécharger pour votre PS4 dès maintenant!

Utilisez simplement le code suivant pour votre région pour récupérer le téléchargement:

Amériques: 4FMP-BBNM-J5L3

Europe / AU / NZ: 9DEK-PKNG-N445

