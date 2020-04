The Last of Us: Part II est de retour sur le PlayStation Store

Éditeur: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord

Vous vous souvenez sûrement qu’après que Sony a annoncé que The Last of Us: Part II serait retardé indéfiniment, le jeu Naughty Dog a complètement disparu du PlayStation Store. Maintenant, comme le jeu a une nouvelle date de sortie, cette situation a changé.

Le fait est que, encore une fois, The Last of Us: Part II est disponible sur le PlayStation Store sur PlayStation 4. Cela signifie que vous avez déjà la possibilité de le précommander à partir de la boutique numérique pour pouvoir y jouer une fois qu’il sera lancé.

Il convient de mentionner que peu de choses ont changé depuis la dernière fois que The Last of Us: Part II était disponible sur le PlayStation Store. En fait, le jeu conserve le même prix (59,99 $ USD) et la seule chose différente est sa nouvelle date de sortie.

Cela signifie que, si votre prévente a été annulée et que vous avez été remboursé, vous avez déjà la possibilité de le refaire pour que tout soit comme avant la disparition dans le magasin.

The Last of Us: Part II a une date de sortie

Nous vous rappelons que The Last of Us: Part II a déjà une nouvelle date de sortie. Cela a été confirmé par Naughty Dog et Sony Interactive, qui a été révélé plus tôt cette semaine après la fuite d’une partie du jeu.

Ainsi, il est désormais officiel que The Last of Us: Part II sera disponible sur PlayStation 4 à partir du 19 juin 2020. Il est prévu que ce jour-là, vous puissiez l’obtenir dans les deux formats physique et numérique.

Et vous, achèterez-vous The Last of Us: Part II? Dites-le nous dans les commentaires.

