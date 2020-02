The Last of Us: Part II est le premier jeu Naughty Dog à inclure ce contenu

Certainement, The Last of Us: Part II est le jeu le plus important de la clôture du cycle PS4 et l’attente pour ce qui est décrit comme l’une des plus grandes livraisons de l’histoire de Naughty Dog est partout. Apparemment, ce titre témoignera également de l’avancement de l’étude des propositions pour tous les publics vers le contenu pour les publics d’âge légal et le classement récemment accordé a révélé des informations intéressantes à cet égard.

Un rapport DualShockers a révélé la mise à jour de la classification de The Last of Us: Part II, accordée par l’ESRB, qui montre que le jeu Naughty Dog ne sera pas seulement destiné à un public mature (M + 17), mais aura 2 types de contenu qui n’avait jamais été présent dans un titre d’étude. En ce sens, la classification indique qu’en plus de la violence, du sang-froid, des mots à consonance élevée et des références à la consommation de drogues, le jeu aura un contenu lié aux activités sexuelles et nues, étant la première fois que cela apparaît sur une étiquette de jeu coquine. Chien

En ce sens, les informations notent la différence entre “Thème sexuel” et “Contenu sexuel”, car le premier rend compte d’un contenu qui ne fait que des références, tandis que le second fait référence à un comportement sexuel non explicite et à des nus partiels possibles. Précisément, le label ESRB déclare que The Last of Us: Part II a “Sexual Content”.

The Last of Us: Part II arrivera le 29 mai exclusivement sur PS4 et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives au nouvel épisode de Naughty Dog.

