«The Last of Us Part II» est retardé indéfiniment

Malheureusement, Naughty Dog a annoncé que The Last of Us Part II est retardé, encore une fois. L’étude de Californie mentionne qu’ils ont émergé problèmes logistiquesqui échappent à leur contrôle, cette fois, ils n’ont pas signalé de nouvelle date de sortie. C’est-à-dire, son retard est indéfini. De toute évidence, la situation est liée au panorama mondial actuel en raison de la pandémie de coronavirus.

Un message de notre part concernant le retard de The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a

– Naughty Dog (@Naughty_Dog) 2 avril 2020

Malgré les mauvaises nouvelles, Naughty Dog dit que le jeu est sur le point de terminer son développement, indiquant ainsi clairement que le retard n’a rien à voir avec la nécessité de disposer de plus de temps pour terminer le polissage de votre travail. Pour sa part, Sony Interactive Entertainment a parlé avec le message suivant: “Logistiquement, la crise mondiale nous empêche de fournir l’expérience de lancement que nos joueurs méritent.”

L’entreprise n’a pas approfondi ses problèmes logistiques, mais nous pensons qu’ils sont liés à la distribution. Des titres comme Redident Evil 3 Remake et Final Fantasy VII Remake sont également confrontés à des problèmes similaires, car dans certaines régions, il est plus difficile de les acquérir au format physique. Bien qu’il soit possible de recourir aux magasins numériques, de nombreux consommateurs continuent d’opter pour des copies physiques. Chez Sony, ils préfèrent que tous les joueurs puissent en profiter à la même date:

Nous voulons nous assurer que tout le monde peut jouer à The Last of Us Part II en même temps, nous faisons de notre mieux pour préserver la meilleure expérience pour tout le monde. Cela signifiait retarder le jeu jusqu’à ce que nous puissions résoudre ces problèmes logistiques.

Un problème auquel ils auraient sûrement été confrontés, s’ils ne l’avaient distribué qu’en format numérique, est qu’Internet serait rempli de spoilers dès le premier jour. Considérant que l’histoire est le pilier de The Last of Us Part II, beaucoup de gens seraient gâtés pour toute l’expérience. Maintenant, des millions de joueurs devront attendre pour connaître la nouvelle date de sortie, cependant, vous devrez d’abord améliorer la situation du monde d’aujourd’hui.

👇 Plus en Hypertextuel