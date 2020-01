“The Last of Us Part II” pourrait bientôt arriver sur PC

Les rumeurs de l’arrivée de certains jeux PlayStation 4 exclusifs sur PC Ils sont à l’ordre du jour. Après avoir su que Horizon Zero Dawn pourrait avoir une version pour Windows cette année, un nouveau titre est également indiqué comme une possibilité et est attendu Le dernier d’entre nous, partie II.

Ce qui précède découle de une offre d’emploi publié par Naughty Dog, Sony developer studio, qui demande une programmeur de jeux vidéo pour rejoindre l’équipe de The Last of Us Part II.

En plus des solides exigences des mathématiques et de la programmation en C + et C ++, il y en a deux spécifiquement qui nous font penser que Sony et Naughty Dog envisageraient de lancer une version PC à l’avenir L’offre d’emploi requiert de l’expérience avec DirectX 12, Vulkan et d’autres API graphiques, ainsi qu’une compréhension des architectures GPU telles que NVIDIA CUDA ou AMD GCN.

La sortie possible de The Last of Us Part II et Horizon Zero Dawn sur PC ouvrez la porte pour voir d’autres PlayStation exclusives sur cette plateforme Jusqu’à présent, la seule façon de profiter de certains de ces jeux est via PlayStation Now, le service de jeu vidéo en streaming, disponible dans certaines régions.

Actuellement, les entreprises considèrent le potentiel qui existe dans le lancement d’un jeu PC. Des sociétés telles que Capcom, Take Two Interactive ou Bethesda ont enregistré des revenus considérables grâce à des versions telles que Monster Hunter World, Red Dead Redemption 2 et Doom. D’autres comme Ubisoft et Electronic Arts se sont engagés à offrir leurs services de jeux à la demande sur la plateforme.

Contrairement à Échouement de la mort ou Remake de Final Fantasy VII, qui ont une exclusivité temporaire sur les consoles Sony et arriveront sur PC, The Last of Us Part II provient d’un premier studio de fête comme Naughty Dog. Un autre jeu qui serait également répandu pourrait avoir sa version de Windows est Rêves, développé par les créateurs de LittleBigPlanet.

Si Sony décide d’emprunter une voie similaire à celle de Microsoft, vous trouverez un grand groupe de personnes qui n’hésiteront pas à acheter un de leurs jeux, peu importe si le lancement est à un an de la version PlayStation 5.

